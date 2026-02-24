Será el quinto partido en el que impartirá justicia; Nacional recibe a Peñarol en el Parque Central el domingo 1 de marzo.

El 1 de marzo a las 19.30 en el Parque Central, Nacional y Peñarol se vuelven a ver las caras. Una vez más, toda la vida. Ambos equipos se van armando, ajustando piezas, mirando de reojo lo que hace el otro. En el centro, entre movimientos y movimientos, un dato que no pasa desapercibido nunca: están los jueces para el partido.

El Colegio de Árbitros despejó las dudas este martes e hizo público que la responsabilidad de comandar el clásico en el marco de la 4a fecha del Torneo Apertura será Andrés Matonte. Acompañándolo como asistentes de línea estarán Agustín Berisso y Héctor Bergaló, mientras que Daniel Rodríguez oficiará como cuarto árbitro. La cabina del VAR, una herramienta que ha sido protagonista en los últimos clásicos, estará liderada por Leodán González, asistido por Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

Matonte ha estado al mando de cuatro clásicos, el primero de ellos hace prácticamente siete años. Dice la estadística que, bajo su arbitraje, Nacional ganó dos veces y los dos encuentros restantes terminaron en empate.

El debut fue en 2019, donde Matonte dirigió la final del Torneo Clausura. Aquel día los tricolores se impusieron 2-0 en el estadio Centenario con goles de Gonzalo Chory Castro y Guzmán Corujo. Al siguiente domingo Nacional se coronó campeón uruguayo.

Se segundo clásico fue en febrero de 2021 en el Campeón del Siglo. Uruguay -y el mundo, aunque cuando hay clásico poco importe el resto- campeaba la pandemia de Covid-19 y aquella vez no hubo hinchadas. Terminaron 0-0.

También en el Clausura pero de 2021, Matonte estuvo en cancha dirigiendo otro 0-0. Para ver goles hay que recordar su siguiente encuentro clásico, que fue el 3-1 a favor de Nacional en el Clausura 2022, otra vez en el Parque Central. Mathías Laborda, Camilo Cándido y Luis Suárez -fue el año de la vuelta del Luis- hicieron los goles tricolores, Kevin Méndez puso el descuento para el carbonero.