El palermitano lidera el torneo con puntaje perfecto.

¿Uno más? Uno más, tras ganarle a Progreso y a Peñarol en las fechas iniciales, en la tercera jornada Central Español volvió a ganar, esta vez 1-0 a Juventud en Las Piedras, y mira desde arriba a todos. Luciano Fernández, a los 11 del segundo tiempo, fue el autor del único gol del partido. Se goza el palermitano, que llegó desde la B y no para de ganar. Hay quienes recuerdan las campañas de 1983 y 1984, y no es para menos, aunque falte mucho.

Así la fecha

Defensor Sporting y Nacional tienen siete puntos y están en el segundo lugar de la tabla, ambos invictos con dos victorias y un empate. El violeta derrotó 1-0 a Cerro Largo. El único gol del partido fue convertido por el paraguayo Brian Montenegro al inicio del segundo tiempo, tras una jugada colectiva bien elaborada. El violeta administró la ventaja y cerró el encuentro –una vez más, con Kevin Dawson como figura– para, a la vista de los resultados, situarse en la parte alta de la tabla.

Nacional, por su parte, se impuso 1-0 ante Progreso en Durazno, con un tanto de Julián Millán, en un encuentro parejo donde el tricolor logró marcar la diferencia en un pasaje clave del partido, antes de irse al descanso. Lejos de su mejor versión y a una semana del clásico ante Peñarol, lo más destacado para los dirigidos por Jadson Viera fue que sumaron tres puntos.

En cuanto a goleadas, se dieron dos por cuatro goles de diferencia. En una de ellas, Racing goleó 4-0 a Danubio en el Parque Osvaldo Roberto y consiguió su primer triunfo en el Apertura. Tomás Habib abrió la cuenta y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la escuelita sentenció el partido entre los 75 y 80 minutos: primero la metió Yuri Oyarzo, el tercero fue de Iván Manzur y el cuarto lo facturó Álex Vázquez.

La otra goleada fue la de Montevideo City Torque sobre Wanderers en el Parque Viera, la primera victoria del ciudadano en el torneo. Salomón Rodríguez se estrenó en su vuelta al fútbol uruguayo con gol de penal, el segundo fue del argentino Luka Andrade, el tercero lo metió el defensa Franco Romero y, en tiempos de descuentos, Esteban Obregón cerró el marcador.

Empates también hubo. Cerro y Liverpool igualaron 1-1 en el estadio Luis Tróccoli, partido que abrió la fecha el pasado viernes. Fue un juego parejo, donde Cerro abrió el marcador por intermedio de su delantero Agustín Severo –más la complicidad de Martín Campaña, quien en su intento de embolsarla se la metió en contra–, pero Liverpool reaccionó y consiguió la igualdad con gol de Federico Martínez. Para los negriazules no fue el mejor partido, pensando en que el martes jugarán por Copa Libertadores en Medellín con la necesidad de ganar.

Boston River y Albion igualaron 0-0 en el Campeones Olímpicos de Florida en un partido que fue un largo bostezo, donde los arcos padecieron las escasas situaciones de peligro. Fue el único partido sin goles de la fecha y con eso se dice todo.

