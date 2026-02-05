El aguatero cayó por paliza frente a Minas Tenis, por lo cual deberá ganar esta noche y esperar.

Aguada debutó en el último triangular de la Basketball Champions League Americas con derrota contundente ante Minas Tenis, en Belo Horizonte, 94-62. El conjunto uruguayo, sin Donald Sims –tiene un desgarro en el hombro–, solamente pudo mantenerse en juego el primer tiempo ante el locatario.

En esa primera mitad Minas llegó a sacar 17 puntos de diferencia, pero una soberbia actuación de Santiago Vidal acercó a una pelota al rojiverde. El arranque del complemento fue el momento del quiebre definitivo; una vez que el equipo de Germán Cortizas quedó lejos, guardó energías para esta jornada. Con 14 puntos se destacaron Vidal –todos en el primer tiempo– y Agustín Zuvich, mientras que Luis Santos acompaño con 10 unidades.

Con este triunfo, Minas Tenis clasificó a cuartos de final.

Una final ante Boca Juniors

Con la derrota de anoche, a Aguada le queda solamente una combinación de resultados para acceder a cuartos de final: ganarle esta noche a Boca Juniors y que los argentinos pierdan mañana ante Minas Tenis.

Aguada consiguió su único triunfo en el certamen frente al xeneize en La Bombonerita, y con eso se ilusiona para esta noche. La baja de Sims obliga al equipo uruguayo a hacer un partido perfecto desde lo defensivo y a manejar el ritmo para tener chances. Uno de los jugadores que deben levantar es Earl Clark, que anoche no comenzó de titular y cuando entró estuvo totalmente por fuera del juego. Tiene calidad de sobra para convertirse en pieza fundamental, pero no siempre está enchufado.

El encuentro es a las 19.10 y se puede ver por Directv y su plataforma digital DGo. Si Aguada pierde quedará eliminado de la competencia.