El club noruego continúa con su paso triunfal en el máximo torneo europeo, esta vez tras eliminar a Inter de Milán.

Hace una semana, en Bodø, la noche del 3-1 sobre Inter de Milán –equipo grande de Italia y grandísimo si se lo compara con los noruegos– fue de fiesta. El subcampeón de Europa se marchó del Ártico con el cuerpo helado y con la necesidad de dar vuelta la serie para meterse en los octavos de final de la Champions League. Los italianos, más allá de la derrota, pensaron que en San Siro podían dar vuelta el resultado.

De épica sabe Inter. Pero nada más lejos: los festejos siguen en tierras escandinavas luego de que Bodø/Glimt volviera a ganar, esta vez 2-1, para pasar a los octavos de final. Su suerte la conocerá el viernes 27, cuando el sorteo lo ponga en el camino de Sporting de Lisboa o Manchester City.

Aprovechando para hacer un poco de historia, el club del Ártico que desafía la Champions nació para otras cosas: sobrevivir a los inviernos eternos, perder jugadores cada vez que algún equipo del sur ofrecía un contrato serio y acostumbrarse a mirar la Copa de Europa por televisión. En 2016 descendió y coqueteó con la quiebra. Zafó. Y puso un faro guía: dedicarse a los jugadores propios, los que vienen de las juveniles, priorizarlos ante nombres rimbombantes dándoles herramientas, conceptos sobre el juego, una manera identitaria de pararse en la cancha, una actitud ofensiva. Podía salir mal, pero salió bien.

Este martes, además de los noruegos, se conocieron otros tres equipos que siguen en carrera en la Champions. Uno de ellos es el que tiene un uruguayo, el Atlético de Madrid, que goleó al Brujas de Bélgica 4-1. José María Giménez fue suplente y entró cerca del cierre del partido para asegurar la victoria. Los colchoneros saben que su próximo rival estará en Inglaterra, a falta de que se conozca qué club: Liverpool o Tottenham.

Hablando de británicos, otro que estará en octavos será Newcastle, que venció 3-2 a Qarabag: el azar dirá si su futuro rival es Barcelona o Chelsea. Además, Bayern Leverkusen siguió de largo tras eliminar al Olympiacos: empató 0-0 en Alemania, pero venía de ganar 2-0 en Grecia. Arsenal u otro equipo alemán, el Bayern Múnich, aparecen como posible cruce en octavos de final del Leverkusen.

Este miércoles se cerrarán los playoffs y se conocerán los últimos cuatro equipos en jugar octavos de final. A las 14.45 de nuestros relojes Atalanta recibirá a Borussia Dortmund. Los de Bérgamo tienen la necesidad de ganar por dos o más goles, porque en la ida fue 2-0 para el Dortmund.

Luego, desde las 17.00, Juventus recibirá al Galatasaray de Lucas Torreira. Los turcos llegan con viento a favor tras imponerse 5-2 en la ida. Las otras dos llaves tienen favoritos claros, primero porque ganaron en la ida y segundo porque ahora les tocará ser locales: Real Madrid, que venció 1-0 a Benfica en Portugal, y PSG, que en París se medirá con Mónaco, al que venció 3-2 en el principado.