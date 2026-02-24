Santiago Laquidain, de Liverpool, y Leider Berrio, de Independiente Medellín, el 17 de febrero, en el estadio Alfredo Victor Viera.

Con Liverpool y Juventud de Las Piedras buscando la clasificación, se definirán ocho llaves entre martes y jueves.

Esta semana se disputarán los partidos de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. Se definirá el segundo escalón de las instancias previas a los grupos, donde ganar asegura premio: los perdedores de la fase 3 recalarán en la Sudamericana.

La gran atención del martes, para el público uruguayo, estará en la presentación de Liverpool frente a Independiente Medellín en Colombia a las 21.30. El negriazul perdió 2-1 en el Parque Viera e intentará dar vuelta la serie de visitante. En Uruguay el encuentro se verá por ESPN 2 y Disney+.

Otros dos partidos se disputarán esta noche. A las 19.00, Carabobo de Venezuela visitará a Huachipato de Chile, donde militan los uruguayos Rodrigo Odriozola, Santiago Silva y Kevin Altez. Los venezolanos ganaron 1-0 en la ida; el encuentro será televisado por ESPN y Disney+.

A las 21.30, Sporting Cristal de Perú irá con 2 de Mayo de Paraguay, el locatario tiene a Leandro Sosa en sus filas. En la ida fue empate 2-2. Este cotejo se verá por la pantalla principal de ESPN y Disney+.

Miércoles con muchos uruguayos

Otros tres partidos se jugarán el miércoles. A las 19.00, en Brasil, Bahía espera por O’Higgins de Chile. Thiago Vecino estará en el elenco chileno, que ganó 1-0 en la ida, mientras que Nicolás Acevedo y Cristian Olivera estarán en los del norte brasileño, donde es duda Michel Araújo por una lesión muscular. Televisan ESPN y Disney+.

A las 21.30, en Maracaná, Botafogo enfrentará a Nacional de Potosí, que deberá cuidar el 1-0 conseguido en la altura. En el equipo boliviano estará Leandro Otormín, mientras que los brasileños cuentan con Mateo Ponte y Lucas Villalba; Santiago Rodríguez, debido a una lesión en la rodilla, no será tenido en cuenta. El partido lo pasarán ESPN 5 y Disney+.

Argentinos Juniors, que ganó 1-0 de visitante, recibirá a Barcelona de Guayaquil, también a las 21.30. En la visita estará en el banco Sergio Toto Núñez, mientras que en el locatario estará Leandro Lozano. El juego se verá por la pantalla principal de ESPN, Disney+ y, de forma gratuita, por la aplicación de Pluto TV y el canal de Youtube de Telefé.

Juventud de Las Piedras, por la clasificación

El jueves, Juventud de Las Piedras irá por avanzar a la fase 3 frente a Guaraní de Paraguay a las 19.00; en la ida empataron 0-0. El pedrense, en la primera ronda, consiguió la clasificación heroica ante Universidad Católica en Quito, por penales. Televisarán ESPN y Disney+.

A las 21.30 se cerrarán los partidos de vuelta con el encuentro entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira en Colombia; en la ida el local ganó 1-0 de visitante. El equipo de Álvaro Recoba contará con Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero. Se verá por ESPN 2 y Disney+.