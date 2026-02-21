El paraguayo Brian Montenegro marcó el único gol en el inicio del segundo tiempo; Kevin Dawson terminó siendo figura.

Con un buen gol del paraguayo Brian Montenegro a los seis minutos del segundo tiempo, Defensor Sporting le ganó 1-0 a Cerro Largo y, al menos por un rato, el violeta está en la cima de la tabla del Apertura; hasta el momento el equipo de Román Cuello lleva dos triunfos y un empate.

Los de Punta Carretas fueron muy superiores durante más de una hora, pero la ventaja mínima en el resultado lo obligó a necesitar de la capacidad de Kevin Dawson, que atajó pelotas clave en el cierre del partido.

La injusticia del fútbol

Defensor Sporting fue muy superior en el primer tiempo, fue llamativo que no terminara en ventaja. Impuso condiciones, presionó bien en mitad de cancha, tanto Mauricio Amaro como Francisco Barrios manejaron los ritmos del partido, Lucas Agazzi fue una flecha por derecha, Alan Torterolo la llevó atada por izquierda y Xavier Biscayzacú fue el nexo.

El equipo de Cuello tuvo apertura por las bandas, llegó al área rival con muchos hombres, tuvo superioridad en todos los sectores de la cancha, manejó la posesión del balón y siempre pensó en el arco rival.

¿Qué le faltó? El gol. Algo que parece simple, pero es absolutamente complejo y, esta vez, como tantas, no reflejó en el tanteador la supremacía de un equipo sobre su rival. El público violeta en la tribuna principal vivió el descanso con una mezcla de mesura y nerviosismo. Los equipos que juegan así, a la larga, ganan. Pero si pasa el tiempo y el resultado no lo marca, la impaciencia se vuelve moneda corriente en el cemento ansioso del fútbol uruguayo.

El grito máximo se demoró por imprecisiones en el último pase, fallas en la definición o buenas intervenciones de Juan Moreno, el mejor exponente de Cerro Largo, equipo que se vio notoriamente superado y apeló como argumento a las corridas solitarias de Gustavo Viera y Bruno Hernández, que no pudieron influir.

El ansiado festejo

En el inicio del complemento, el locatario rápidamente encontró el gol tranquilizador con buen remate cruzado de Montenegro. El dominio continuó, pero, obligado por el resultado, el equipo visitante insistió un poco más sobre el arco de Dawson, que estuvo sobrio durante toda la noche.

Lo más peligroso de Cerro Largo fue con las pelotas quietas o aprovechando algún error de la entrega en la salida del rival. Tiziano Correa y Federico Sellecchia tuvieron una cada uno, pero el guardameta coloniense respondió bien.

Pudo liquidarlo Defensor, sin embargo, volvió a repetir errores para culminar las jugadas que generó. En los primeros 30 minutos presionó tanto que no dejó jugar al rival; en la recta final, los de Danielo Núñez jugaron directo y pusieron balones en el área, dotando de nerviosismo un trámite que no debió tenerlo. Los corazones de los hinchas violetas se paralizaron en una incidencia en la que Lucas Correa definió en el área chica, pero le dio por encima del horizontal. El balón venía con potencia y no logró hacerlo bajar a la red.

Ganó Defensor Sporting y arranca el fin de semana en lo más alto del torneo Apertura, sus rivales dirán por cuánto tiempo le dejan disfrutar del privilegio.

.