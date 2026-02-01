Belén Aquino, de Corinthians, celebra el gol convertido por Gabi Zanotti, durante el partido final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA ante Arsenal, el 1º de febrero, en el Emirates Stadium en Londres.

En la definición del torneo continental, las británicas se impusieron en el alargue tras igualar en los 90.

Belén Aquino y el Corinthians brasileño acariciaron la gloria en la primera Copa de Campeones Femenina, torneo que reunió a las campeonas de cada continente y que tuvo una fase final que definieron el equipo paulista y el Arsenal inglés. Finalmente el título fue para las británicas, no sin antes haber luchado un montón para vencer al mejor quipo de Sudamérica.

El partido fue parejo, bien jugado y con tintes agónicos. Tuvo de todo, prácticamente, desde el cuarto de hora inicial, cuando Arsenal se puso adelante con tanto de Olivia Smith. Por un momento pareció un gol que podría ser el principio de una victoria sin paliativos, pero siete minutos después fue una ventaja que dejó de existir tras el empate de la inoxidable Gabriela Zanotti –cabezazo que la golera de Arsenal sacó de adentro, aunque en el rebote Aquino había asegurado el gol–.

En el segundo tiempo, también a los 15 minutos, otra vez marcó el conjunto londinense, en este caso por intermedio de Lotte Wubben-Moy. Fue un gol y una diferencia con cierto mérito para Arsenal, que tiene un equipazo con jugadoras de renombre mundial y acostumbrado a esta clase de definiciones. Cuando parecía que levantaban la copa, a los seis minutos de tiempo añadido, Victória Albuquerque metió el 2-2 –gracias a un penal que revisaron en el VAR– y se fueron al alargue. Más allá del envión anímico de las corinthianas, fueron las inglesas las que volvieron a tomar distancia, y el tanto de Caitlin Foord terminó siendo el del festejo.

Corto historial

Aquino también había sido titular en la semifinal del torneo, cuando las paulistas derrotaron 1-0 a Gotham, de Estados Unidos, y jugó a la altura de sus condiciones: en el comienzo del partido tuvo una chance de gol clarísima, y también hizo de las suyas volcándose a las bandas, por ejemplo, un caño a Rose Lavelle, crack multicampeona con Estados Unidos (entre otros títulos, el Mundial femenino 2019 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020).

Con una formación 4-4-2, el día de su debut compartió delantera con la brasileña Jaqueline Ribeiro. Tras 78 minutos en cancha, fue sustituida por Ivana Fuso. Ella también la sustituyó en la final contra Arsenal, en esta ocasión, cuando transcurrían 73 minutos.