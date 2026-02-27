Con televisación en directo, empieza este viernes en Pan de Azúcar y se cierra el domingo con el discutido partido Durazno-Colonia.

Desde este viernes en Pan de Azúcar y hasta el domingo en Durazno, minutos después de que termine en Montevideo y en las pantallas de todo el país el clásico del Uruguayo, se estarán jugando las finales de ida de las cuatro confederaciones que componen la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y que están en plena disputa de sus torneos regionales, fundamentales en la trascendencia de la Copa Nacional de Selecciones.

Se juegan las cuatro finales, por más que una de ellas ha quedado muy en cuestión a la espera de un fallo del tribunal por la impugnación que planteó Florida a la condición de finalista de Durazno, por la presencia indebida de su preparador físico Matías Zavala, que, según el sistema Comet, conlleva una pena de cuatro partidos de suspensión. Durazno había clasificado por un gol tras ganar ambos partidos de local (3-0 y 2-0). Si el tribunal de OFI diera razón al reclamo a la Liga de Florida, cambiaría el finalista.

La Comet es la herramienta informática oficial diseñada para gestionar administrativamente el fútbol, centralizando información de jugadores, transferencias, sanciones, clubes y competiciones, y el único medio válido utilizado por OFI y sus ligas afiliadas para el registro de fichajes, seguimiento de trayectoria y gestión de partidos.

No obstante, cuando incluso existió la petición del otro finalista seguro, Colonia, de postergar la final de ida, esta fue fijada y habrá fiesta en el Landoni, aunque después tal vez incluso se anule y se juegue otra final, en ese caso, con Florida.

Las otras tres finales de ida están firmes y arrancan este viernes a las 21.30 en el Este, con el partido entre Zona Oeste de Maldonado (Pan de Azúcar, Piriápolis, Las Flores, Gregorio Aznárez, Aiguá y Pueblo Gerona) frente a Liga Mayor de Maldonado (Maldonado, Punta del Este y San Carlos), el equipo récord del campeonato, que lleva diez partidos jugados, diez ganados, 37 goles convertidos y apenas cuatro recibidos. Como sea, será una fiesta en el Julio César Abbadie de Pan de Azúcar.

La segunda de las finales, la del Litoral, tendrá su partido de ida en Nueva Palmira, en el puerto de los sueños, donde a las 19.45, en el viejo Ireneo Brito, la cancha del Peñarol palmirense, Nueva Palmira recibirá a Río Negro. Las dos selecciones compartieron grupo en la fase inicial del Litoral. Los fraybentinos ganaron uno de los partidos entre ambas selecciones y el otro terminó en empate.

A las 22.00 se jugará la primera final del Litoral Norte entre dos viejos y clásicos rivales. En Paysandú, en el estadio Artigas, se enfrentarán Paysandú y Salto, uno de los más añejos clásicos del fútbol de Uruguay, que ya se jugaba incluso antes del primero oficial (en 1922, en el primer campeonato del Litoral) y que sigue teniendo la misma chispa que hace más de 100 años.

El domingo se jugará la última de las finales de ida, la del Sur, que tiene en cuestión la garantía de que será entre los contendientes que competirán en la capital duraznense, Durazno y Colonia, lo que no quita que no sea una fiesta lo que ocurra en el Landoni. En todo caso, el problema lo pudo haber resuelto la OFI posponiendo el partido de ida hasta que se sustanciara el fallo del reclamo presentado por Florida, lo que podría cambiar o no el rival de los colonienses. Colonia presentó la moción de suspender el encuentro porque cabe la posibilidad de que si pasa a ser Florida el finalista deba viajar otra vez, en ese caso, al Campeones Olímpicos, y quede invalidado el esfuerzo, con todos los riesgos de lesiones y sanciones que tendrá frente a Durazno.

Los cuatro partidos son televisados en directo a través de Flow en sus señales de cable y streaming en el canal 718 de su emisión satelital y cable, y en el canal 118 en Flow App y Flow Box.