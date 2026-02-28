En Buenos Aires en la clasificatoria para el Mundial de Qatar 2027 descolló el quinteto celeste.

Uruguay en Buenos Aires, en Obras Sanitarias, consiguió uno de los triunfos basquetbolisticos más importantes de lo que va de este siglo al vencer a domicilio a la selección argentina 61-44. El equipo de Gerardo Jauri estuvo descollante en su gestión defensiva bajando a la inusual cifra de 44 tantos la cifra goleadora de los albicelestes, coronada con una noche inolvidable de Joaquín Rodríguez en ataque.

El equipo uruguayo fue dominador absoluto del partido ganando todos los cuartos. Empezó apretado el primero, lo más parejo de todo el partido ya con Joaquín goleando y Santiago Véscovi liderando la defensa. Terminó por uno para la celeste, 16-15. En la segunda mitad del primer tiempo el equipo de Jauri pudo abrir ocho puntos para cerrar 30-22, con más goles de Rodríguez y buen aporte de Serres cuando el equipo argentino llegó a pasar.

El tercer cuarto tuvo una pequeña sacudida, pero manteniendo la defensa y achatando la cola contra la llave, el quinteto celeste con Bruno Fittipaldi encendido mantuvo ventaja y cerró 41-35.

El último cuarto fue para enorgullecerse y disfrutar porque los orientales tomaron ventajas con más bombazos de Serres y ya casi nunca estuvo en cuestión el triunfazo y el puntazo.

Bien arriba

Uruguay y Argentina llegaron a este partido como líderes del grupo D, y estaban invictos tras las primeras dos presentaciones en las que la celeste le había ganado a Panamá de visitante y de local, mientras que Argentina hizo lo propio con los cubanos jugando en La Habana y Buenos Aires. La celeste lidera con 3 victorias que valdrán mucho en la próxima fase y ahora va por más. Además es el único invicto de la serie.

Ahora la selección que dirige Jauri deberá enfrentar como visitante, pero en campo neutral, a Cuba con quien chocará en Panamá ya el lunes a las 21.00 en el Coliseo Roberto Durán, con capacidad para 12.000 espectadores. Los cubanos que llegaron a Ciudad de Panamá para enfrentar a los locales eligieron quedarse allí y ejercer la localía en el istmo dado que la crisis energética y económica en Cuba impide a la Federación Cubana garantizar las condiciones logísticas, organizativas y la energía necesaria para estos partidos.

Puntos que importan

En esta fase pasan tres por grupo, por lo que la clasificación a la ronda final es prácticamente un hecho y no era lo que estaba en juego, pero sí resulta importante sumar y conseguir la mayor cantidad de puntos, dado que en la próxima fase, que será en dos grupos de seis selecciones, se arrastra el puntaje que define quienes llegan al Mundial 2027.

En esa fase definitiva las selecciones rioplatenses se unificarán en un nuevo grupo con los tres que vengan del B, arrastrando sus victorias y solo jugando de ida y vuelta ante sus nuevos rivales. Lo mismo sucederá con los tres mejores del A y el C.

De la nueva zona de seis participantes, los tres de mejor puntaje y el mejor cuarto sacarán boleto a la Copa del Mundo. Se estima como meta ganar ocho encuentros para sacar el boleto mundialista.

La zona que lidera invicta la celeste en la segunda fase se cruzará con los tres clasificados del grupo B, compuesto por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica, que ya tiene tres partidos jugados, dado que la segunda ventana se abrió el jueves con la tercera victoria canadiense que en el alargue le ganó de visitante a Puerto Rico, y de Bahamas que de visitante pudo doblegar en los minutos finales del partido a Jamaica 99-93. De ese grupo por ahora los que se llevarían sus puntos a la próxima fase son Canadá, que tiene 3, Jamaica que suma 2, y Bahamas con 1, y habrá que ver qué sucede con Puerto Rico que hasta ahora llamativamente no ha sumado.