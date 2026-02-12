Comenzó una nueva temporada de la J League, si los partidos terminan igualados se definirán por penales.

La J League, liga principal del fútbol japonés, está cumpliendo 100 años y para este campeonato revolucionó las reglas del fútbol al cambiar las formas de puntuación para la tabla de posiciones. Entre viernes y domingo se disputó la primera fecha de la temporada 2026, el ganador en el tiempo reglamentario continúa sumando tres puntos y el perdedor nada.

El cambio se dio en los casos de igualdad. Si el partido termina en empate, se definirá en una tanda de penales, el vencedor de la definición sumará dos puntos y el que pierda se quedará con uno. En el grupo A, Tokyo igualó 1-1 con Kashima y ganó 5-4 por penales; en el grupo B, en tanto, hubo tres empates, en las definiciones se impusieron Avispa Fukuoka, Vissel Kobe y Gamba Osaka.

Esta edición especial de la J League tiene dos zonas de diez equipos, cada uno jugará 18 fechas, siendo local y visitante contra cada rival. Luego de esa primera instancia, el título se definirá por playoffs.

Este formato de puntuación se hará durante el torneo de transición denominado “100 Year Vision League”. Este certamen terminará antes del Mundial 2026, en agosto comenzará la nueva temporada y ahí se equipara el calendario nipón con el europeo, terminando los campeonatos entre marzo y abril.

Desde la organización experimentarán con el objetivo de “aumentar la competitividad y el atractivo de los partidos”. Se busca incentivar a los equipos a buscar el triunfo hasta el final.

Pelota de Supercampeones

Otra novedad para esta temporada fue la presentación de la pelota Tsubasa, inspirada en la serie Supercampeones, que fue icónica en la década del 90. El balón tiene la inscripción “the ball is my friend”, en su transcripción al español significa “la pelota es mi amiga”.