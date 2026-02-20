Será el segundo partido amistoso por fecha FIFA, en la previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La selección uruguaya de fútbol masculino, que dirige Marcelo Bielsa, confirmó en las últimas horas su segundo partido amistoso a disputarse en tierras europeas, previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará entre el 1º de junio y el 19 de julio de 2026. Se trata de un partido que la celeste disputará con la selección africana de Argelia, en Italia, más precisamente en Turín. Con esta confirmación, la selección cierra la doble fecha FIFA de marzo. Uruguay ya tenía pactado un amistoso con Inglaterra en Wembley el 27 y ahora aseguró rival para el día 31 del mismo mes.

Argelia, incluso, podría ser un cruce mundialista, según los resultados y las clasificaciones; integra el grupo J del Mundial, que comparte con la última campeona del mundo, Argentina, Austria y Jordania. Los dos mejores del grupo de la albiceleste se cruzarán con los dos mejores del grupo H, donde se encuentran la celeste, Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Si Uruguay clasifica primero del grupo, jugará contra el segundo del grupo J –todo parece indicar que Argentina liderará la tabla–. El partido será en Los Ángeles el 2 de julio a las 16.00. Si Uruguay clasifica en segundo lugar, volvería a Miami, donde ya habría jugado dos de los tres partidos de la fase inicial. El encuentro, en ese caso, se jugará el 3 de julio a las 19.00. En el caso de que Uruguay termine entre los ocho mejores terceros, las combinaciones son otras.

Vale recordar que Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio a las 19.00 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo encuentro del seleccionado oriental será el 21 de junio también a las 19.00 frente a Cabo Verde en el mismo escenario. Finalmente, la celeste de Bielsa enfrentará a España, pero el partido será en el Estadio de las Chivas de Guadalajara a las 21.00.

La semana próxima vencerá el plazo para presentar la lista de jugadores reservados, que significará el paso previo a la nómina definitiva para los amistosos. Uruguay jugará el viernes 27 de marzo en Wembley a las 16.45 de Uruguay. La Asociación Uruguaya de Fútbol ya informó de la adquisición de las entradas para este partido en el famoso estadio londinense. Se podrán comprar luego de crear una cuenta en el sitio web de Wembley Stadium. Cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas que cuestan entre 35 y 80 euros. A la postre, el plantel viajará a Italia para jugar el martes 31 de marzo ante los argelinos en Turín a las 16.30.