Maximiliano Gómez, de Nacional, tras convertir el primer gol de su equipo a Boston River, el 8 de febrero, en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Fue el primer triunfo oficial de Jadson Viera como entrenador tricolor; Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi anotaron los goles.

Nacional se estrenó con triunfo en el Apertura, el primero oficial desde que Jadson Viera es entrenador tricolor. Tras un primer tiempo apático, los cambios del entrenador sirvieron para mejorar el rendimiento colectivo.

Maximiliano Gómez, de cabeza, y Tomás Verón Lupi, sobre el final, anotaron los goles. Ambos con centros de Christian Oliva, el mejor jugador de la cancha.

Entusiasmó y no concretó

El primer tiempo arrancó bien, pero, con el paso de los minutos, se fue apagando. El segundo línea, Franco Mieres, le anuló dos goles a Boston River por posición adelantada. En la primera jugada del partido anotó Franco Pérez, pero Juan Acosta estaba en offside y promediando el período inicial convirtió el delantero Francisco Bonfiglio en posición irregular.

Ambos equipos arrancaron en formación espejo, con 4-2-3-1, buscando el arco rival y obligando a alguna buena atajada de los guardametas Bruno Antúnez y Luis Mejía. Nacional abusó del juego directo hacia Gómez ya que la tenencia en mitad de cancha no fue efectiva. En ese sentido, se sintió mejor el sastre, con Facundo Muñoa y Agustín Amado imponiendo el juego desde el centro.

El partido fue perdiendo ritmo y sensación de gol. Al tricolor no le funcionaron las bandas; Christian Oliva y Sebastián Coates fueron los más destacados en el elenco de Jadson Viera.

Sufrir y disfrutar

Nacional mejoró con los cambios, puso más gente en el área con Maximiliano Silvera acompañando a Gómez. Rodrigo Martínez fue más picante por izquierda. Mieres le anuló un gol a Silvera y acertó, luego volvió a levantar la bandera para dejar sin efecto el tanto de Gómez. En la cuarta consecutiva falló y la tribuna visitante festejó en Florida. El centrodelantero se desahogó con el grito, el bolso abrió un partido chivo.

El tricolor, que pasó a dominar, pudo aumentar con un gran remate de Emiliano Ancheta que dio en el horizontal, hubo continuas trepadas de Verón Lupi, que rindió mejor como extremo por derecha, pero a las jugadas le faltó la resolución final.

Boston River estaba más lejos del arco que en el primer tiempo, aunque pudo empatar en un centro al medio que desvió Alexander Hernández, pero Mejía hizo la mejor atajada de la noche. En la jugada siguiente, de un tiro de esquina, Gastón Ramírez ganó por arriba para poner la igualdad.

Nacional volvió a quedar contra las cuerdas, tenía 15 minutos para ganarlo. Le costó asimilar el golpe, no tenía claridad en el juego, pero otro centro de Oliva, esta vez con más gente en el área, cayó sobre el segundo palo. Gómez se llevó todas las marcas y Verón Lupi se llenó la derecha para convertir el tanto del triunfo.

En tiempo de descuento, Boston River tuvo otra para empatar, pero esta vez Mejía voló para atajar el remate de Ramírez, pese a la cantidad de centros al área, no hubo más goles y el bolso selló sus primeros tres puntos del Apertura.

.