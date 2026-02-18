El Atlético de Madrid, con Josema Giménez en el banco de los suplentes, empató con el Brujas de visita en Bélgica.

El argentino campeón del mundo, Julián Álvarez, fue determinante una vez más, en esta ocasión cuando abrió el marcador de penal, antes de los diez minutos, en la visita del Atlético de Madrid al Brujas belga, por los playoffs de la Champions League. El árbitro sueco Glenn Nyberg cobró una mano en el área del estadio Jan Breydel, que fue confirmada por el VAR, y el delantero resolvió con seguridad frente a Simon Mignolet. Con este gol llegó a la cifra de 42 tantos en 92 partidos. Después puso el centro que peinó Antoine Griezmann para que el nigeriano Ademola Lookman convirtiera el 2-0 con el que se fueron al descanso.

Pero el equipo local salió con todo en el segundo tiempo y en 15 minutos empató el partido; primero con una anotación de Raphael Onyedika a cinco minutos de iniciado el complemento, y diez minutos después por intermedio de Nicolò Tresoldi. Pero el partido volvió a abrirse cerca del final: el zaguero ecuatoriano del Brujas, Joel Ordóñez, empujó hacia su propio arco la pelota y puso el partido 3-2 para los españoles. Sobre los 90 el griego Cristo Tzolis empató el partido nuevamente y estiró la esperanza de los belgas. La revancha se disputará el martes 24 de febrero en el estadio Riyadh Air Metropolitano para definir el pase a octavos de final.

En los colchoneros fue suplente José María Giménez, pero el entrenador, Diego Simeone, no le dio minutos. Giménez fue el único uruguayo en los partidos del miércoles.

En otro orden, el Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Olympiacos en Grecia, con dos goles del delantero checo Patrik Schick. El Newcastle United goleó, también de visita, 6-1 al Qarabag de Azerbaiyán. Además, el Bodo Glimt sigue siendo una de las sensaciones de la Champions y esta vez, como local, derrotó al Inter de Milán 3-1, con goles de Sondre Brunstad Fet, Jens Petter Hauge y el danés Kasper Høgh. Para el Inter descontó Pío Espósito.