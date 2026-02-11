La celeste cayó 2-0 en su último partido del grupo; la victoria de Venezuela sobre Paraguay dejó un escenario complejo: un empate de las guaraníes en la jornada final eliminará a la celeste, que tendrá fecha libre.

La selección uruguaya sub 20 jugó su último partido por el Sudamericano Sub 20 Femenino 2026. Fue en el estadio Emiliano Ghezzi, en Asunción, y terminó con derrota 2-0 ante Colombia, potencia del fútbol femenino y favorito en esta clase de torneos.

El equipo celeste formó con Rocío Olmedo en el arco; y Pierina González, Maisha Vázquez, Rocío Frachia y Erika Vidiella en la línea defensiva. En la mitad de la cancha jugaron Valentina Cousillas, capitana del equipo, junto a Antonella Cordero, Valentina Pereira y Allegra Rodríguez, mientras que en ofensiva las titulares fueron Isabela Pérez y Agustina Gómez.

El primer tiempo fue parejo y con chances para los dos lados, más allá de que la posesión estuvo mayormente del lado colombiano. Cuando parecía que terminaba en empate, antes de ir al descanso el conjunto cafetero abrió el marcador tras una gran jugada individual de Maithe López, que se sacó su marca con un giro con control orientado hacia su derecha y definió con un tiro fuerte pero que contó con la complicidad de la arquera celeste: no embolsó bien y la pelota se le escurrió entre las piernas.

En el complemento Uruguay buscó el empate y se volcó al ataque, desde la actitud y desde los cambios que mandó su entrenador, Marcel Raus. Pero, como sucede en estos casos, irse arriba dejó un mediocampo con tránsito ligero y muchos espacios en defensa. A los 83 minutos y tras una pelota parada, Fernanda Viáfara aprovechó la situación y convirtió el segundo gol con un cabezazo que se coló entre la arquera y el travesaño.

La fecha se completó con la victoria de Venezuela 2-0 ante Paraguay, que jugaron en el mismo horario para no alimentar suspicacias. Con estos resultados, la tabla de posiciones del grupo A quedó encabezada por Colombia con 7 puntos, seguida por Venezuela con 6, mientras que Paraguay y Uruguay suman 4 unidades y Chile cierra con 1 punto. Tras este encuentro, la selección uruguaya quedará libre en la última fecha, por lo que no tiene posibilidades de sumar. En ese contexto, y teniendo en cuenta que solo las tres mejores de cada zona avanzarán al hexagonal final, un empate de Paraguay en la jornada final dejará eliminada a la celeste.

Del otro lado

En el grupo B este miércoles se jugará la cuarta fecha. Argentina y Brasil lideran la tabla con 6 puntos, perfilándose como los principales candidatos a avanzar al hexagonal final. Más atrás aparecen Ecuador y Perú, ambos con 3 unidades, mientras que Bolivia cierra sin puntos y con un saldo negativo de -13 goles. En la próxima jornada, Perú enfrentará a Brasil, mientras Argentina lo hará con Bolivia, en partidos que pueden terminar de definir el grupo.

De darse la lógica, Argentina y Brasil podrían asegurar su lugar en la siguiente fase, mientras que el tercer cupo quedaría abierto para la última fecha, con Ecuador y Perú como protagonistas en una definición mano a mano.