El partido será el martes a las 21.15 en el Antel Arena, la serie está 2-1 en favor de Peñarol.

Luego del gran triunfo de Aguada jugando como locatario, la serie final de la Liga Uruguaya se muda de forma definitiva al Antel Arena, donde se disputarán todos los partidos que sean necesarios hasta conocer al campeón. La llave es al mejor de siete y tiene a Peñarol arriba 2-1. El primero en ganar cuatro encuentros se corona.

La gran novedad pasa por la presencia de Santiago Véscovi. El mejor jugador de la temporada sufrió una fractura en el pómulo en el último encuentro de las semifinales ante Defensor Sporting. Se especulaba que no iba ser parte de las finales, pero jugará utilizando una máscara. Esto es una buena noticia para el carbonero pero también para Uruguay, avizorando que se viene la doble fecha con Cuba y Argentina a principios de julio.

El carbonero viene de mostrar su peor versión en el encuentro pasado, donde nunca pudo destrabarse ofensivamente, en eso, sin dudas, ayudará Véscovi. Sumar un jugador a la rotación, mantener la intensidad y poder correr la cancha son aspectos claves para el equipo de Leandro García Morales que viene dominando el rebote ofensivo.

Luis Santos, el que marca el pulso

Luis Santos viene siendo el jugador clave de la serie, en los primeros dos encuentros no jugó bien por la propuesta del rival; en el tercero fue la gran figura de la noche. Para Aguada es fundamental que el dominicano pueda influir en la zona pintada. Hay algo que depende de él: bajar rebotes en aro propio y evitar segundas oportunidades a su rival. Ofensivamente deberá involucrar al centro en el poste bajo, con posteos o caídas tras jugar el pick and roll. El goleo de Donald Sims suele estar, pero en el último encuentro dieron un paso adelante Federico Pereiras, Joaquín Rodríguez y Joaquín Osimani, actores de reparto que pusieron triples. Más allá de sus puntos, abren espacios para que influya Santos en el juego interior.

Los detalles

El encuentro será el martes a las 21.15 en el Antel Arena con público de los dos equipos, las entradas ya están a la venta. Televisará VTV por Antel TV, el streaming Basquetpass. En los cableoperadores solamente estarán disponibles los que tengan VTV en su grilla.