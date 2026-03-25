El tricolor, que quería organizar la definición del torneo continental, aduce que la presentación de Boca fue fuera de plazo y exigirá la documentación.

FIBA Américas definió que el Final Four de la Basketball Champions League Americas se juegue el 17 y 18 de abril, en Buenos Aires. Boca Juniors será el organizador, pero los encuentros se disputarán en el estadio Obras Sanitarias, que cumple con todos los aspectos reglamentarios para albergar estas instancias del torneo, algo que no sucede con La Bombonerita.

La designación de Argentina como sede despertó mucha molestia en Nacional. Desde la dirigencia tricolor consideran que la presentación de Boca fue fuera de plazo y pedirán la documentación correspondiente. Los equipos postulantes debieron anunciarse antes de la disputa de los cuartos de final del torneo; en ese momento, además del tricolor, mostraron el interés Flamengo, de Brasil, y Astros de Jalisco, de México, que quedó eliminado.

En La Blanqueada había mucha ilusión por la disputa del Final Four en Uruguay, porque se sumaban muchas condicionantes: Ricardo Vairo es presidente de la institución y de FIBA Américas a la vez, los albos habían organizado con éxito la Liga Sudamericana en 2025, donde se coronaron campeones, y además son los únicos invictos del presente torneo. El conjunto de las partes no terminó siendo suficiente y en las redes sociales los hinchas se pronunciaron en contra del mandatario del club y en apoyo a la comisión de básquetbol.

¿Por qué no fue en Uruguay?

Nacional tenía dos posibles candidaturas, FIBA no quería que el torneo fuera en Paysandú. Si bien el estadio 8 de Junio cumple con todos los requerimientos, se consideraba muy chico y que podía presentar algunos problemas de seguridad al contar con equipos populares del continente, como el tricolor, Boca Juniors y Flamengo.

El Antel Arena, que es considerado el mejor escenario de Sudamérica, tiene programado para el 18 de abril un show de la banda sueca Roxette. Para hacerlo ahí, debían cambiarse las fechas del evento para los días en que el recinto estuviera libre, algo que no fue posible.

De todas formas, para jugar en Buenos Aires se adelantó un día la definición. El domingo 19 de abril hay clásico del fútbol argentino en el Monumental entre River Plate y Boca Juniors. Como la cancha de Obras está muy cerca del estadio millonario, se decidió que los encuentros de básquetbol fueran viernes y sábado.

Nacional enfrentará el viernes a Franca a primera hora en una de las semifinales, y en el encuentro de fondo Boca chocará con Flamengo. El sábado los perdedores irán por el tercer puesto y los ganadores por el título. Los horarios aún no se definieron.