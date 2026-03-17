Defensor Sporting colocará las entradas a 1.980 pesos para el partido del viernes.

Nacional viene de conseguir un triunfo clave ante Wanderers para cortar una racha de dos derrotas consecutivas. La única mala noticia fue la expulsión de Maximiliano Gómez, quien recibió dos partidos de sanción tras ver la roja directa. De todas formas, como no tiene antecedentes en la presente temporada, una vez que cumpla la primera, se pedirá amnistía y quedará habilitado.

Sin su centrodelantero titular, Jadson Viera recibió la mala noticia de la lesión muscular de Maximiliano Silvera, perdiendo otro atacante, que venía de anotar su primer gol con la camiseta tricolor ante los bohemios. Silvera se sintió de los gemelos y se perderá, al menos, los próximos cuatro partidos del bolso.

A Nacional se le viene una seguidilla de encuentros; el próximo viernes visitará a Defensor Sporting a las 21.30 en el Franzini, el martes siguiente recibirá a las 20.30 a Cerro Largo en el Gran Parque Central, y el sábado 28 jugará ante Montevideo City Torque en el Charrúa.

De forma prematura, las opciones que se manejan en la ofensiva son los ingresos de Tomás Verón Lupi y Juan Cruz de los Santos, colocando a Nicolás López por el medio, o mantener al Diente por una de las bandas, resignando un puntero, y poner de titular a Gonzalo Carneiro.

Las entradas visitantes a precios elevados

Nacional visitará a Defensor Sporting el viernes por la séptima fecha del Apertura. La parcialidad tricolor tendrá disponibles 2.000 localidades; las generales tendrán valor de 1.980 pesos, mientras que para los socios habrá bonificación: saldrá 1.150 pesos.