Se definen los cuatro mejores de la Copa Nacional de Selecciones.

El fútbol del interior –el de verdad, el que no necesita validación externa– tiene una lógica que no admite cortadas ni relatos apurados. No empezó ahora, no empieza en cuartos de final, no se inaugura cuando quedan ocho. Empezó mucho antes, en enero, cuando 35 selecciones salieron a jugar por lo mismo que hoy: representar a su gente.

Decir o insinuar que este es “el comienzo” es, además de un error, un pequeño acto de injusticia. Porque antes de estas llaves ya hubo 131 partidos y cuatro campeones que llenaron plazas, rutas y memorias: Sur, Este, Litoral y Litoral Norte. Eso, sobre todo, es Nuestro Mundial.

Ahora sí, con todo ese camino a cuestas, llegan las revanchas de los cuartos de final. Y llegan como deben llegar: abiertas. Sin una sola llave resuelta. Porque acá, como tantas veces, la serie no termina hasta que termina.

Sábado de definiciones: del norte al río

La primera nota de silbato del fin de semana será en Salto, en el Dickinson, a las 19.00. Allí, la selección salteña recibirá a Zona Oeste de Maldonado, ese seleccionado que no responde a un nombre administrativo, sino a una identidad concreta: Pan de Azúcar, Piriápolis, Pueblo Gerona, Las Flores, Gregorio Aznárez. Pueblos que se juntan para competir y que ya demostraron que pueden romper lógicas: le ganaron 1-0 en la ida y quebraron otro invicto.

Pero Salto no llega vencido: llega herido, que en este tipo de torneos es otra cosa. Sabe que un gol lo pone en partido y que su historia reciente no se construyó desde la comodidad. La Zona, en cambio, viaja con la ventaja mínima y la certeza de que, cuando el pulso se acelera, sabe sostenerlo.

Más tarde, a las 22.00, el río Uruguay vuelve a ser escenario común un poco más allá un poco más acá. En el Parque Liebig’s de Fray Bentos, Río Negro recibirá a Paysandú después de haber ganado 2-1 en el estadio Artigas. No es un dato menor: los fraybentinos no ganaban allí desde 1961. Pero tampoco es definitivo: la blanca sanducera ya ha demostrado que sabe jugar este tipo de partidos.

Habrá, además, ausencias importantes en el equipo local que pueden mover el tablero, porque en estas instancias cada nombre pesa, cada ausencia se siente. Y entonces, lo que parecía una ventaja firme vuelve a ponerse en discusión. Porque esto es así: una diferencia de un gol no es refugio, es apenas un punto de partida.

Domingo: del Este profundo al corazón del país

El domingo la ruta se estira hacia el Este y el centro.

A las 19.00, en el estadio del Club San Carlos, Liga Mayor de Maldonado recibirá a Colonia del Sacramento tras el 2-2 de la ida. Y conviene, otra vez, nombrar bien las cosas: Liga Mayor de Maldonado no es un equipo “fernandino”. Es una selección que reúne futbolistas de Maldonado, San Carlos y Punta del Este. Tres ciudades, una camiseta. Diez partidos ganados de diez, 37 goles a favor, apenas cuatro en contra. Una campaña que impone respeto.

Pero enfrente estará Colonia, que ya mostró en el Suppici que no se desarma. Perdía 2-0 y lo empató. No negocia partidos. Y en estas llaves, esa capacidad de volver a empezar dentro del mismo partido vale tanto como cualquier sistema táctico.

El cierre será a las 22.00 en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno. Allí, el seleccionado local recibirá a Nueva Palmira –el Puerto de los Sueños, la oveja negra de Colonia– después de haber ganado 2-1 en el Ireneo Alberto Brito.

Durazno hizo lo que tenía que hacer: ganar afuera. Pero no hay resultado más engañoso que ese cuando la diferencia es mínima. Nueva Palmira llega con vida, con argumento y con esa costumbre de jugar sin pedir permiso. Y el Landoni, que tantas veces fue fortaleza, también sabe de noches en las que hay que sostener más que jugar.

Lo que está en juego

Los cuatro partidos serán televisados –por DirecTv y DGo–, las radios volverán a ser compañía y las rutas volverán a llenarse. Pero lo importante no está en la pantalla ni en el kilómetro recorrido: está en lo que se juega.

No son solo cuatro lugares en semifinales. Es seguir escribiendo en el cuaderno grande. Es sostener lo ganado. Es no traicionar el camino recorrido.

Porque Nuestro Mundial no es una suma de partidos: es una continuidad de sentidos.

Y en esa continuidad, este fin de semana no define el que mejor llegó, ni el que más ganó antes. Define el que entienda, una vez más, que acá la historia no se administra.

Se pelea.

Hasta el final.