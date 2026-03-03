En otra gran presentación, la selección de básquetbol demostró su poderío y ganó 88-62.

Días atrás, Uruguay le ganó a Argentina en Buenos Aires. Un puntazo de esos que importan y valen doble por la envergadura del rival, más allá del equipo que puso en la cancha. Pero la celeste ya había conseguido puntos similares y en esas ocasiones no lo había ratificado con una victoria consecutiva: ante un rival más accesible, perdía. Esta vez no fue igual: Uruguay le ganó con autoridad 88-62 a Cuba en Panamá y confirmó el primer lugar del grupo D cuando faltan dos fechas.

Figuras de la celeste fueron Joaquín Rodríguez y Emiliano Serres. El mercedario Rodríguez lideró el equipo desde la conducción y estuvo muy bien en el goleo con 19 puntos; el fraybentino Serres hizo uno de sus mejores partidos con Uruguay: terminó con 25 tantos y fue clave para romper definitivamente el encuentro. Notable la celeste, que se entusiasma con volver a un Mundial y hace bien.

Costó, pero salió

Sin el capitán Bruno Fitipaldo –ya se sabía que luego del match contra Argentina volaría a España para enrolarse en su equipo–, el quinteto inicial de Uruguay fue con Joaquín Rodríguez, Santiago Véscovi, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias y Mateo Bianchi. Lo mejor del período inicial estuvo en las manos de Joaquín y de Serres, claves en el goleo con 5 tantos cada uno; también tuvo buenos minutos Nicola Pomoli, que entró desde el banco. El primer chico fue de Uruguay: 20-17.

El segundo cuarto no fue bueno para los de Gerardo Jauri: perdieron intensidad defensiva y eso llevó a que los cubanos cargaran el tablero y consiguieran rebotes ofensivos que dieron segundas chances de tiro; además, en ataque le costó a Uruguay, que por momentos solo consiguió puntos por jugadas individuales más que por juego colectivo. Rodríguez aprovechó para jugar uno contra uno, Serres vio que lo suyo podía estar abajo del aro y metió puntos casi que jugando de pivot. Parecía que Uruguay se iba al descanso cinco o seis arriba, pero errores defensivos permitieron que Cuba se pusiera a uno, 37-36.

Lo de Serres en la pintura –rememorando a Esteban Batista, salvando las distancias– no fue una decisión personal: Jauri vio que con esa idea se podía conseguir puntos, y eso se reflejó en que en más de una oportunidad Uruguay rotó el balón buscando quedar con ventaja en el pivot. Martín Rojas lo hizo, Mateo Bianchi también. Sin embargo, cuando Uruguay sacó 10 de distancia –al cierre del cuarto– fue primero por la muy buena tarea defensiva y después porque a Véscovi se le abrió el aro y metió dos triples seguidos. Una joyita de penetración de Serres puso el cierre 59-47 a favor de la celeste.

Dicen los manuales que al cierre de un partido hay que llegar en su momento. Bien, Uruguay llegó en su prime: lo de Serres fue una muestra de lo que haría después, metiendo un par de dobles más con ataques directo al aro, a lo que sumó el tiro exterior efectivo, y entonces la celeste sacó 17 de distancia, 64-47. Hubo algunos amagues de los cubanos para ponerse en partido, pero Uruguay, concentrado, inteligente para buscar tiros con ventaja, fuerte en defensa, festejó de visitante –ganó todos los partidos afuera– y se afila.

A la selección le quedan dos partidos para cerrar el grupo, ambos en Montevideo. El 2 de julio recibirá a Argentina –punto clave para dilucidar quién será primero de grupo– y tres días más tarde tendrá la visita de los cubanos, muy probablemente ya eliminados a esas alturas.

De reojo

Argentina también jugó este lunes y lo hizo con victoria, necesaria, sobre todo, para olvidar el mal juego que hizo contra la celeste. Los dirigidos por Pablo Prigioni vencieron 101-75 a Panamá en el estadio de Obras, partido que quebraron prácticamente en el primer cuarto. Fue otra Argentina, sobre todo por las vueltas de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que se despacharon con 25 puntos cada uno: la mitad de lo que hizo su selección.

No menor también es mirar lo que sucede en el grupo B: de ahí saldrán los tres rivales de Uruguay en la siguiente fase, antesala de la clasificación directa al Mundial. Ayudamemoria: en la segunda ronda la celeste enfrentará en partidos de ida y vuelta a los tres clasificados del B y ahí se hará una tabla general para conocer a los tres clasificados de forma directa al Mundial. Como se arrastran puntos, es importante sumar lo más que se puede ahora (ver tabla).

Volviendo al punto, Canadá le ganó 97-81 a Jamaica y Puerto Rico hizo lo propio 71-66 sobre Bahamas. Tras las cuatro fechas de este grupo, los canadienses tienen 8 puntos, Jamaica va segundo con 6 y, sorprendentemente, Puerto Rico tiene 5 unidades, la misma cantidad que Bahamas.