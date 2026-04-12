Maximiliano Noble, de Deportivo Maldonado, tras convertir de penal el cuarto gol de su equipo, el 11 de abril en el estadio Domingo Burgueño, en Maldonado.

El equipo fernandino se impuso 4 a 2 y se mantiene bien arriba en la tabla; el conjunto tricolor, que rotó el equipo y jugó con varios juveniles, queda lejos de la pelea por el Apertura.

Deportivo Maldonado le ganó 4 a 2 a Nacional este sábado en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El equipo dirigido por el argentino Gabriel Di Noia ratifica su gran momento en el Torneo Apertura y se mete con 22 puntos en la zona de arriba, donde también están Racing (con 23) y Peñarol (22), que todavía tienen que jugar por esta undécima fecha. El Depor también confirma su fortaleza como local en el Campus, donde ganó todos los partidos que jugó.

Nacional llegó a este duelo en medio de los dos juegos de Copa Libertadores, por lo que Jorge Bava decidió rotar el equipo y dar descanso a varios de los titulares. La línea de fondo fue casi toda juvenil —Juan Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera y Federico Bais—, por delante del también juvenil arquero Ignacio Suárez, aunque éste ya viene con buen rodaje por la lesión de Luis Mejía. La inexperiencia la pagó caro el tricolor, y los propios errores defensivos, en particular de Tomás Viera, que tuvo una noche fatídica y propició tres de los cuatro goles del Depor, terminaron por sentenciar el juego en favor del local.

Golpe a golpe en el primer tiempo

Deportivo Maldonado, un equipo que ha demostrado ser de los que mejor juega en el torneo, arrancó el partido bien adelantado y con firmes intenciones ofensivas, aunque las primeras aproximaciones terminaron en centros improductivos. No parecía tener la misma convicción el Depor en la zona defensiva, donde tuvo un par de pérdidas en salida y algunas desatenciones en la marca. Nacional respondía con ataques; en el primer tiempo tuvo una buena dinámica, de ida y vuelta, que no demoraría en plasmarse en el marcador.

El tricolor tuvo menos la pelota en el arranque, pero generó más peligro. Tomás Verón Lupi es habilidoso por la banda, pero si tiene la pelota de frente al arco casi siempre le pega. Tiró dos veces antes del primer cuarto de hora: una de zurda, que se fue apenas desviada después de un buen contraataque iniciado por el juvenil Pavel Núñez —hoy principal referente de ataque tricolor, debutando como titular—, y otra con la diestra, de aire y de afuera del área, que agarró bien parado al arquero Diego Segovia.

Luciano Boggio, de Nacional y Matías Espíndola, de Deportivo Maldonado, el 11 de abril en el estadio Domingo Burgueño, en Maldonado. Foto: Fernando Morán, Agencia Gamba

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Después vino el gol de Deportivo Maldonado. Matías Espíndola, uno de los mejores del equipo fernandino, con gran despliegue físico y buen manejo de pelota, se fue en velocidad por la derecha, con el fondo tricolor mal parado, y la mandó al medio para que definiera de zurda Santiago Ramírez, el Colito, que no lo gritó por su pasado en las inferiores del bolso.

Nacional reaccionó rápido, también favorecido por ventajas defensivas del Depor. Primero avisó con una llegada que volvió a exigir al arquero Segovia, cuando Juan Pintado llegó para definir por derecha una jugada que había iniciado muy bien por izquierda Luciano González y que cruzó toda el área.

Minutos después, la pelota volvió al área fernandina y un mal despeje la dejó bien arriba para que cayera peligrosa en el área chica. Segovia dudó y se quedó a mitad de camino, la defensa no sacó de aire, y la pelota derivó en Nicolás López, quien aunque no había estado tan involucrado en el juego, cumplió con su rol de goleador: le quedó y la mandó a guardar.

Con el empate, Nacional tuvo sus mejores momentos y se animó a ir a buscar más. El Depor seguía incómodo en la salida con la presión tricolor, y así llegó el segundo. La peleó Verón Lupi en campo rival, le quedó al Diente, que abrió para González y éste descargó para Luciano Boggio, que de frente al arco y con un pie a pie propició el golpe de Hernán Menosse dentro del área. Un penal claro que Gustavo Tejera, muy cerca de la jugada, pitó sin dudar. Nicolás López pateó fuerte y aseguró su doblete para darlo vuelta.

Pero tres minutos después Deportivo Maldonado volvió a igualar las acciones. Una pelota filtrada a espaldas de la defensa quedó larga para el ataque fernandino, pero corta para la salida apurada del arquero Ignacio Suárez; la defensa tricolor dudó y Christian Tabó presionó para generar dudas en el zaguero Viera, que había quedado a pierna cambiada y la quiso sacar para adentro. La pelota dio en Tabó y se desvió directo al arco que estaba vacío.

El Campus le sienta bien

Bava volvió a mover el equipo en el entretiempo, con piezas importantes en el banco. Por Luciano González ingresó Maximiliano Silvera, en su regreso tras recuperarse de un desgarro. El ex Peñarol protagonizó dos buenas jugadas en el arranque del complemento, combinando con Nicolás López: la primera fue una doble pared que terminó el Diente con un tiro de zurda, pero agarró bien parado a Segovia; en la otra, Silvera no se la devolvió a López y definió él, con tiro que se le fue alto.

Después, Deportivo Maldonado intentó volver a tomar las riendas del partido, jugando en campo tricolor y haciendo circular el balón, aunque sin producir chances concretas de gol. Bava empezó a mandar toda la carne al asador: entraron Nicolás Lodeiro, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

El Depor jugaba y amenazaba, el tricolor intentaba pero no podía. También Di Noia movió el banco: Guillermo López por Santiago Ramírez y Elías de León por Renato César. Después de los cambios el partido perdió dinámica y se hizo cortado, discutido.

Se definió por otro error, cuando el partido ya entraba en la recta final. Lucas Rodríguez no pudo sacar una pelota de arriba y la terminó peinando. Viera, al borde del área, quiso bajarla, pero el control se le fue largo y le quedó a Guillermo López, que tenía piernas frescas para picar, quedarse con la pelota, meterse en el área, ignorar el agarrón de camiseta del desesperado zaguero tricolor desde atrás y definir ante la salida de Suárez.

Guillermo López, de Deportivo Maldonado, con Adrián Vila y Elías De León, tras convertir el tercer gol de su equipo. Foto: Fernando Morán, Agencia Gamba

En desventaja, los últimos minutos de Nacional fueron como una pesadilla repetida del final del juego ante Central Español el pasado fin de semana, cuando con muchas ganas pero sin ideas buscaba meter la pelota en el área para que Maxi Gómez o Maxi Silvera puedan inventar algo, que no ocurrió. Además, Nicolás López recibió una falta en salida y reaccionó agresivamente, lo que le valió la roja directa a los 87. Giro dramático para el Diente en la noche en Maldonado.

Ya en los descuentos, Deportivo Maldonado cerró el partido con gol de Maxi Noble de penal, después de una falta clara que Tejera volvió a cobrar sin necesidad de intervención del VAR. Triunfazo para Deportivo Maldonado que le asesta un duro golpe al tricolor y se ilusiona con este arranque de temporada.