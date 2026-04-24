La maravilla del fútbol del interior vuelve con su Copa Nacional de Clubes, que entre la A y la B junta a 82 clubes de 49 poblaciones.

Se renueva el desafío: ¿serán capaces ustedes de nombrar a 49 ciudades, pueblos o parajes de Uruguay? No es tan fácil, sobre todo porque esta vez Montevideo sí debe integrarse a la lista, rompiendo la histórica hegemonía absoluta de tierra adentro gracias a la particularidad técnica de Juvenil 16, club de origen capitalino que ejerce su localía y representación en Pando. Junto con él, otras 48 poblaciones darán inicio en unos días la Copa Nacional de Clubes en sus versiones A y B.

Esas poblaciones estarán representadas por 82 clubes que competirán en simultáneo: la Copa A con 32 representantes y la Copa B con 50 equipos. Se trata del mayor movimiento deportivo del país, con una estructura que moviliza a más de 3.200 involucrados entre futbolistas y cuerpos técnicos viajando por todo el territorio.

Casi el 15% de los clubes institucionalizados en la Organización del Fútbol del Interior (OFI) participan en estos dos torneos que para los competidores representan lo máximo a lo que pueden aspirar. Estamos hablando de una ingeniería administrativa que no admite distracciones, con planteles que deben cerrar sus listas de buena fe en el sistema Comet antes del inicio de la contienda (plazo máximo: 5 de mayo para la A y 8 de mayo para la B). Una maravilla social que trasciende lo deportivo.

Canchas por todos lados

Vuelve la gente a las canchas, a sus canchas, y vuelve la comunión más pura del fútbol del interior cuando, apenas atravesando la frontera de la mediacancha, el futbolista que lleva la camiseta 4 pega un trancazo que suena a explosión, mete dos zancadas desacompasadas y, desde el otro lado del alambrado, llega la orden conminatoria del hincha: “¡Échalo, muchacho!”. La orden conminatoria y recurrente que refiere a la acción de que el futbolista levante el centro para su delantero, o quien venga por ahí, que ya corre desbocado al área con la intención de disputar la pelota con lo que sea y tratar de que llegue a las redes de los del otro pueblo.

La Copa A cuenta con 32 participantes, un número que surge del equilibrio entre la permanencia por mérito de los diez mejores de la edición anterior, los cuatro ascendidos de la Divisional B y los 18 representantes de cada departamento. Esta distribución asegura que cada rincón del país tenga su bandera en la cúspide del fútbol de OFI, aunque no es tan así, porque, por ejemplo, este año Cerro Largo no tiene ningún afincado en su departamento, aunque sí uno que juega en una de sus ligas pero es de Vergara, Treinta y Tres, y se llama Cerro Arrocero.

Además de eso, competir por ganar la Copa Nacional es lo máximo a lo que pueden aspirar esforzadísimos futbolistas de un rincón al otro de la banda oriental del Uruguay. Los miles que lo seguimos desde un desvencijado banco de madera o detrás del alambrado sabemos lo que significa ir tras la orejona, la Champions del Interior.

Debe saberse que aún hoy, con partidos por pantallas todo el día y conocimiento de lo que pasa en el vestuario de los grandes equipos del mundo, esto, la Copa Nacional de Clubes, son nuestros torneos de clubes que representan todo. Cada domingo representa la ilusión de un pueblo defendiendo su identidad con el rigor del reglamento y el sudor de la camiseta.

Desde aquel 1965 en que al periodista Efraín Martínez Fajardo se le ocurrió desarrollar un torneo de clubes del interior adaptando el modelo de la Copa Libertadores, la cita ha evolucionado hasta esta 61ª edición del historial, dividido desde hace años en dos campeonatos conectados que representan además una posibilidad directa de ascenso del más masivo, la Copa B, al que fuera de mayor competencia deportiva, la Copa A, aunque ahora, desde tres temporadas atrás, con la inclusión obligatoria de un club por departamento, la calificación deportiva ha quedado un poco desdibujada.

Estas son las poblaciones que tienen clubes representantes en las divisionales A y B (49 en total):

Aiguá (Maldonado)

Albisu (Salto)

Baltasar Brum (Artigas)

Bella Unión (Artigas)

Cardona (Soriano)

Carmelo (Colonia)

Colonia del Sacramento (Colonia)

Colonia La Paz (Colonia)

Colonia Larrañaga (Soriano)

Dolores (Soriano)

Durazno (Durazno)

Empalme Olmos (Canelones)

Florida (Florida)

Fray Bentos (Río Negro)

Guichón (Paysandú)

José Enrique Rodó (Soriano)

José Pedro Varela (Lavalleja)

Juan Lacaze (Colonia)

Libertad (San José)

Mercedes (Soriano)

Minas (Lavalleja)

Montevideo (Juvenil 16)

Nueva Helvecia (Colonia)

Nueva Palmira (Colonia, representa a Soriano)

Pando (Canelones, sede de Juvenil 16)

Paso de los Toros (Tacuarembó)

Paysandú (Paysandú)

Piriápolis (Maldonado)

Punta del Este (Maldonado)

Riachuelo (Colonia)

Rivera (Rivera)

Rocha (Rocha)

Rodríguez (San José)

Salto (Salto)

San Bautista (Canelones)

San Carlos (Maldonado)

San Jacinto (Canelones)

San José de Mayo (San José)

Santa Lucía (Canelones)

Sarandí Grande (Florida)

Soca (Canelones)

Tala (Canelones)

Tacuarembó (Tacuarembó)

Treinta y Tres (Treinta y Tres)

Trinidad (Flores)

Vergara (Treinta y Tres, representa a Cerro Largo)

Young (Río Negro)

La Coronilla (Rocha)

La Horqueta (Colonia)

Los 32 de la A

La máxima categoría se despliega en 17 departamentos físicos y se organiza en ocho grupos de cuatro clubes bajo criterios de proximidad regional.

Aquí están discriminados por departamentos: