El playero venció de visitante a Defensor Sporting en un cierre de locos, mientras que el aguatero sufrió más de la cuenta para ganarle a Hebraica y Macabi.

Pese a que en algún momento avanzó a los tumbos, se acerca el final de la postemporada de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y los equipos vislumbran sus posiciones finales rumbo a los playoffs. Ya está definido que Urunday Universitario será el 8 y Biguá el 7. El resto de los lugares no están sellados, pero con la derrota de anoche es prácticamente un hecho que Defensor Sporting será el sexto.

La noche del martes ofreció dos encuentros por la octava fecha de la liguilla. Malvín le ganó al fusionado 80-79 tras alargue en 69. El playero lo remó de atrás toda la noche, primero para estirar el trámite al suplementario y como frutilla de la torta para llevarse el triunfo con una bomba increíble de Joshua Webster sobre la chicharra.

La emoción del básquet tocó puntos altos en Parque Rodó. Víctor Rudd, con un triple agónico a falta de seis segundos, parecía que le daba el triunfo a Sporting, pero Webster corrió toda la cancha, tiró desarmado, la metió y desató el delirio. Lo increíble: había lanzado ocho triples y no había puesto ninguno, en una de sus peores noches desde su llegada al plantel de Pablo López.

Este resultado le permite a Malvín seguir luchando por tener ventaja de localía para los playoffs, mientras que Sporting quedó prácticamente condenado al sexto lugar. Dragan Zekovic fue la figura con 20 puntos y 9 rebotes, y Rudd terminó con 24 en el fusionado.

Aguada se está poniendo al día con triunfos que lo hacen crecer en la tabla de posiciones: venció 102-100 a Hebraica y Macabi. Parecía que lo tenía controlado el rojiverde, que llegó a tener 17 puntos de ventaja, pero Manuel Mayora tiró la última para que lo ganara el macabeo, el balón salió y el aguatero se quedó con un punto muy festejado.

Donald Sims y Earl Clark anotaron 22 puntos cada uno; en Macabi Jalen Canty aportó 22 unidades y 10 rebotes, y el debutante Charles Mitchell colaboró con 21 tantos.

Por la participación de Nacional en la Basketball Champions League Americas solamente habrá un partido más esta semana: el viernes a las 21.15, en el Palacio, se pondrán al día Peñarol y Aguada, con el estreno de Norris Cole en el carbonero.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP Pts. Peñarol (1) 22 6 48 Hebraica 16 14 46 Malvín (1) 18 12 46 Nacional (1) 19 9 45 Aguada (2) 20 8 44 Defensor Sp. 14 16 44

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.