Francia - Irak suspendido al término del primer tiempo por tormentas eléctricas en Filadelfia

El equipo galo estaba ganando 1-0 con gol de Kylian Mbappé a los 15 de juego.

El partido que Francia le estaba ganando por 1 a 0 a Irán fue suspendido, al término del primer tiempo, por tormenta eléctrica en Filadelfia. El gol fue de Kylian Mbappé a los 15 de la primera parte.

Las autoridades dieron a conocer que se suspendía el partido a los presentes en el estadio justo en el entretiempo, después de que la lluvia arreciara acompañada de rayos que encendieron de inmediato las alertas.

Para los estadounidenses, las tormentas eléctricas no son un asunto menor por los daños físicos que podrían causar a asistentes y protagonistas de eventos deportivos, por lo que el país tiene delineado un claro plan de acción, que tiene en primera instancia una alerta y cese de actividad por 30 minutos.