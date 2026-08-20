Uruguay se prepara para la doble fecha ante Bahamas y los boricuas en el Antel Arena, con la ilusión de volver a un Mundial después de 41 años.

Uruguay vuelve a las Eliminatorias de básquetbol. Marcha con marca de cinco victorias y una derrota, un arranque inédito y a la vez esperanzador. La celeste ahora se prepara para una doble fecha que puede acercarlo al Mundial. La selección de Gerardo Jauri recibirá a Bahamas y Puerto Rico en el Antel Arena, el 27 y el 31 de agosto, respectivamente, ambos partidos a las 20.10.

El miércoles la selección nacional confirmó su nómina y este jueves lo ha hecho Puerto Rico. La principal novedad es José Alvarado, que vuelve a la selección después de perderse la ventana anterior mientras terminaba de resolver su nuevo contrato con los Knicks de Nueva York, con los que se consagró campeón. Además de Alvarado, el combinado portorriqueño tiene otros tres jugadores con pasajes por la mejor liga del mundo. Davon Reed, hoy en Japón, pero que disputó 122 partidos de temporada regular repartidos entre Suns, Pacers, Nuggets y Lakers; Ethan Thompson, que juega en los Pacers y en la temporada pasada disputó 32 partidos; y Gian Clavell, que tuvo un breve paso por los Mavericks en 2018. Sin haber pasado por la NBA, el resto del plantel de Puerto Rico es muy bueno (ver recuadro).

Los boricuas se reunirán el 24 de agosto en Argentina, a donde viajan primero para enfrentar a la albiceleste el 27, antes de completar la gira visitando a Uruguay el 31. La celeste, por su parte, también tiene su plantel definido. Gerardo Jauri convocó a 16 jugadores, en su mayoría los mismos que protagonizaron la gira por Asia: se suman Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Joaquín Taboada, que no habían viajado a China por compromisos con sus clubes, mientras que el único desafectado fue Lucas Capalbo.

Antes de recibir a los boricuas, Uruguay deberá resolver su cruce ante Bahamas, también en el Antel Arena, en lo que se perfila como una doble fecha clave para las aspiraciones uruguayas. Las entradas para ambos partidos están a la venta por Tickantel, con abonos combinados disponibles.