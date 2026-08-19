Eliminatorias: Gerardo Jauri dio la lista de Uruguay para enfrentar a Bahamas y Puerto Rico

De los que viajaron a China fue desafectado Lucas Capalbo y se sumaron Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo y Joaquín Taboada.

Uruguay terminó su gira por Asia y ahora afrontará dos juegos clave por Eliminatorias, ante Bahamas y Puerto Rico en el Antel Arena. La celeste está cerca de volver a un Mundial luego de 41 años, ya que la última participación fue en 1986.

Las entradas para los dos partidos están a la venta por Tickantel y hay abonos para ambos encuentros. En las últimas horas hubo una buena gestión del presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Héctor Assir, con Ignacio Alonso para cambiar el horario del debut de Nacional ante Albion por Copa Uruguay y que no chocaran esos encuentros.

Estos dos partidos son fundamentales. El equipo de Gerardo Jauri terminó la primera rueda con cinco victorias y una derrota, algo que nunca había sucedido en las Eliminatorias. En la segunda fase se cruzará, en formato local y visitante, con los tres clasificados del grupo B, que además de bahameños y portorriqueños tiene a Canadá como el equipo más potente. A propósito, en la nueva tabla de posiciones, Canadá lidera con seis triunfos, Argentina y Uruguay lo siguen con cinco y Puerto Rico, Bahamas y Panamá tienen dos. Los tres mejores de la zona clasifican de forma directa al Mundial mientras que el cuarto deberá superar en la tabla al cuarto del grupo que combina las zonas A y C. En total, América reparte siete cupos.

Los 16 elegidos

Jauri realizó la citación con 13 de los basquetbolistas que estuvieron en China y tres que se suman ya que no habían sido parte de la gira por compromisos con sus clubes: Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Joaquín Taboada.

El único que fue desafectado fue Lucas Capalbo. Con los arribos de Parodi y Fitipaldo no era segura su presencia en el roster final para cada partido. El cuerpo técnico habló con el jugador, que se sumó a la pretemporada de Gipuzkoa Basket, de España, para no perder tiempo de trabajo con su nuevo club.

La delegación que estuvo en China llegó a Uruguay en la madrugada del martes y tuvo jornada libre. Miércoles y jueves no habrá entrenamientos oficiales, pero los jugadores deberán seguir la planificación de preparadores físicos, médicos y nutricionistas.

El viernes volverá a juntarse el grupo y se sumará Parodi. Para el entrenamiento del sábado llegará Joaquín Rodríguez, mientras que Fitipaldo y Taboada se integrarán el martes.

Fuente: FUBB

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