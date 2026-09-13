La mayoría de los que venían atrás no aprovecharon, por lo que Oriental de La Paz se mantiene en el segundo puesto de ascenso directo pese a la derrota.

A falta de ocho fechas para el final de la fase regular, la Segunda División del fútbol uruguayo está en un momento hermoso, con paridad en la mayoría de las luchas. En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo; en este momento son Uruguay Montevideo y Miramar Misiones, aunque el cebrita quedó muy cerca de La Luz y Cerrito.

Plaza Colonia bien arriba

Plaza Colonia se lo dio vuelta a Huracán de Paso de la Arena en el Parque Palermo. Comenzó ganando el locatario con un golazo de Maximiliano Lombardi, pero Lucas Carrizo empató de cabeza y un gol en contra de Emiliano García inclinó la balanza para los del oeste del país. El zaguero fue expulsado nueve minutos más tarde para cerrar una jornada para el olvido. Los patablanca sacaron cuatro puntos de diferencia en la cima.

De los de arriba, sumó Rentistas, que le ganó a Colón con gol en contra de Martín González en el minuto 100. Los bichos colorados están en zona de playoffs mientras que los de Brazo Oriental perdieron la chance de sumarse al puesto de ascenso directo. En el perdedor vio la roja Agustín Chopitea.

Fénix cortó una racha adversa; el equipo de Carlos Canobbio le ganó 1-0 a River Plate en el Saroldi con gol de Sebastián Guerrero. El darsenero parece despedirse temprano de la chance de volver a primera y ahora deberá competir para no pasar problemas en el descenso.

Atenas de San Carlos y Cerrito aburrieron la tarde del domingo con un 0-0 gigante, era el partido que más prometía en lo previo. La igualdad no le sirvió a ninguno. El auriverde salió de zona de playoffs y puede complicarse en el descenso.

Otro empate, pero mucho más atractivo, fue en el Parque Ancap entre Uruguay Montevideo y Tacuarembó 2-2. Lucas Rodríguez marcó un doblete para el local, al minuto y un minuto posterior a la primera igualdad. Los del norte trajeron el resultado dos veces por intermedio de Luçao y Maximiliano Camargo. La celestina continúa en zona de descenso directo y está muy complicado para mantener la categoría.

En la parte baja, Miramar Misiones le ganó 3-1 a Oriental de La Paz, que sigue segundo pese a la derrota. Bruno Abbate anotó un doblete y Alexander González el tercero. Los paceños habían igualado por intermedio de Facundo Briñón en la fría noche del viernes.

La Luz impidió que lo alcanzara el cebrita al conseguir un triunfazo en su visita a Paysandú 1-0. Lucas Suárez anotó el único gol en la tarde sanducera en una linda jugada colectiva. El merengue cerró con uno menos por la expulsión de Germán Gabriel.

Posiciones

Plaza Colonia lidera con 42, Oriental tiene 38, Atenas y Colón 37, Fénix y Rentistas 36, Cerrito 34, Huracán 32, River Plate 30, La Luz 28, Paysandú 27, Uruguay Montevideo 26, Tacuarembó 25 y Miramar Misiones 24.