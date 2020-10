“La dorada cometa, el plateado viento” es un cuento de Ray Bradbury, incluido en su libro Las doradas manzanas del sol (1953). Narra la historia de dos ciudades vecinas de la antigua China que, tras una larga disputa arquitectónica sobre la forma de sus muros, encuentran una combinación que resulta de provecho para ambas: el muro de una tiene forma de viento; el de la otra, de cometa. Ese es el espíritu detrás de la alianza entre la diaria y Etcétera (Economía Traducida y Comentada), que intenta abordar la dinámica económica desde la cooperación entre las herramientas periodísticas y la rigurosidad técnica, con ánimo de llegar a profesionales de la economía, pero también a público no especializado. Es bajo ese marco que desarrollamos nuestros productos, que además de este suplemento, incluyen reportes de coyuntura, eventos de intercambio y cursos para acercar la economía a todo público. En particular, estos fueron los temas abordados en nuestro primer reporte:

» Argentina: una crisis que parece no tener final. No es habitual que las pantallas de una casa de cambios lleguen a los titulares de las noticias en dos países de forma simultánea. Todo lo contrario, es una rareza. Sin embargo, pocas cosas deberían sorprendernos en este año tan extraño que estamos transitando. Tampoco debería sorprendernos que esa rareza provenga de Argentina, un país que ya exhibía un cuadro clínico complejo antes de que golpeara la pandemia. Como señaló el premio Nobel de Economía Simon Kuznets, “existen cuatro categorías de países: los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón y Argentina”. Muerto hace años, sus palabras no podrían estar hoy más vigentes.

» Uruguay: luego de una caída histórica del PIB, ¿qué podemos esperar hacia adelante? La caída del PIB en el segundo trimestre asusta y carece de antecedentes recientes. De hecho, supera la contracción que sufrió la economía durante el período más álgido de la crisis de 2002. ¿Cómo leer el dato y qué esperar en el corto plazo? ¿Pasó lo peor?

» Análisis presupuestal: la evaluación del escenario macroeconómico del Presupuesto Nacional. Dentro de las actividades que desempeña el sector público, la asignación de recursos, que siempre son escasos, ocupa un lugar destacado. Bajo esta premisa, el presupuesto es la herramienta por excelencia, en tanto constituye el eje vertebral sobre el cual el gobierno desplegará su plan para los próximos cinco años. ¿Cuál es el escenario trazado por el gobierno y cómo podemos evaluarlo?

Entendemos que la comprensión de la agenda económica será clave en los próximos años, pensamos que las nuevas generaciones necesitan espacios para mostrar sus perspectivas, y apostamos al diálogo amplio entre agentes económicos diversos (o antagónicos). Ese es el desafío que tenemos por delante; confiamos en el viento y hay ganas de remontar cometas. Ojalá que tiren y trepen.