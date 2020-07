La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y su equipo asistieron este martes a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta, para presentar los números de la Rendición de Cuentas correspondiente a 2019, el último año de gobierno de la administración frenteamplista.

“Nos preocupa la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Si no mejoramos los resultados fiscales, las políticas sociales no las vamos a poder mantener a lo largo del tiempo”, dijo Arbeleche a la salida de la comisión. También habló de la Rendición de Cuentas y afirmó que el gobierno no comparte “en absoluto” la política económica “detrás de estos números”. “Hemos sido bien claros con que no estamos enamorados del número fiscal, que nos importa la sostenibilidad fiscal o el sostenimiento de las políticas en general pero en particular de las políticas sociales”, pero “no podemos ignorar cuál es la foto que tenemos hoy”, dijo.

La coalición de gobierno analizará estos días si aprueba o no el proyecto de la rendición. Uno de los más reticentes a dar su voto es el senador nacionalista Jorge Gandini, quien ha adelantado en más de una oportunidad que no cree conveniente apoyar el balance económico presentado por el Frente Amplio (FA). “Este es el peor año de los cinco de gobierno, y los últimos cinco años son los peores de los 15”, dijo Gandini.

El senador justificó su postura enumerando los índices económicos del último año: “En materia de crecimiento del Producto Bruto Interno [PIB] estamos en recesión, tenemos un déficit fiscal de 5%, estaba previsto un 3%; el último trimestre fue 0,2% de crecimiento”, señaló. Además dijo que la inflación superó el rango meta y el gobierno del FA “violentó” lo que “llamaba la regla fiscal”, superando el tope de endeudamiento. “Es muy difícil aprobarle las cuentas al FA cuando el modelo económico en el que se sustentaron fracasó”, afirmó.

Gandini también cuestionó que la oposición diga que el dinero se destinó a gasto social. “Se equivocaron en todas las previsiones; entonces, no me pueden decir que en el último año se dedicaron a invertir más socialmente porque cuando yo les muestro las variables del resultado social también se deterioraron”.

Por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo a la diaria que “si uno va al fondo de la cuestión, lo que hay que hacer es votar en contra. Si uno lo analiza formalmente, es otra discusión. Estamos analizando la situación”, dijo.