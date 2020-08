De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo durante la primera mitad del año habría sido peor al estimado inicialmente. Con relación al último trimestre de 2019, la cantidad de horas trabajadas cayó 5,4% entre enero y marzo. En términos de puestos de trabajo, esto supone una destrucción equivalente a 155 millones de empleos a tiempo completo. En el caso de América Latina y el Caribe, la contracción de las horas trabajadas fue de 3% durante el primer trimestre, equivalente a 11 millones de puestos a tiempo completo.

Sin embargo, el impacto más agudo de la crisis estaría alojado en el segundo trimestre del año. En este caso, la caída de las horas trabajadas en el mundo sería de14%. Esto implica que son 400 millones de puestos de trabajo los que arrastraría la pandemia a nivel global. En este caso, la caída esperada para la región sería de 20% (47 millones de empleos), superando el registro observado a nivel agregado.

Como señala la institución, el impacto ha sido desproporcionado en el caso de las mujeres. En efecto, el shock que supone la expansión de la covid-19 no se distribuye de manera homogénea. Primero, las mujeres están sobrerrepresentadas en los trabajos vinculados a la salud y a la asistencia social. Segundo, concentran la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que dificulta la conciliación con el trabajo remoto en los casos en que este es posible. Según la OIT, las mujeres realizan 76% de todo el trabajo de cuidados no remunerado y le dedican 3,2 veces más tiempo que los hombres. Tercero, las mujeres enfrentan una situación de vulnerabilidad mayor en su vínculo con el mercado de trabajo. Sus tasas de participación y empleo son estructuralmente inferiores y su desempleo es mayor. Además, perciben menores remuneraciones y tienen una mayor probabilidad de encontrarse dentro del sector informal (al margen de los mecanismos de protección social). En la visión de la OIT, estas desigualdades preexistentes se profundizarían hacia adelante, lo que implica un riesgo de retroceso respecto de los avances que fueron alcanzados durante los últimos decenios. Lo mismo sucede en el caso de los jóvenes (también enfrentaban mayores dificultades en su vínculo con el mercado de trabajo previo a la pandemia), los trabajadores informales (no cuentan con las redes y mecanismos de protección social) y los de menor calificación (la capacidad de realizar el trabajo de forma remota tiene un sesgo hacia los trabajadores más calificados).

Desde una mirada prospectiva, las perspectivas de recuperación para el segundo semestre son inciertas y en ningún caso implicaría recuperar el terreno perdido durante la primera mitad del año. En el escenario base, la perdida de horas estimadas para el cuarto trimestre es de 4,9%, lo que supone una afectación adicional sobre 140 millones de empleos a tiempo completo.