En un artículo publicado en diciembre en The New York Times, Richard Thaler propone una polémica solución para asignar las vacunas cuando ya se haya vacunado a la población de riesgo, pero aún no exista suficiente oferta para toda la población: vender las vacunas al mejor postor.

Si bien la propuesta del premio nobel de economía puede parecer descabellada e incluso inmoral, algunos elementos de la teoría económica la respaldan. De hecho, la propuesta de Thaler busca, hasta cierto punto, reducir la desigualdad generada por la crisis de la covid-19.

¿Cómo?

El economista propone realizar una subasta pública, lo cual permitiría evitar el crecimiento de mercados negros de vacunas (que ya han sido reportados) y canalizar los fondos de los compradores más pudientes para redistribuirlos hacia las personas más afectadas por la pandemia. Lo define como un impuesto voluntario a la riqueza (uno un poco distinto del aprobado recientemente en la vecina orilla), que además tendría un efecto positivo sobre el comportamiento de la población frente a las vacunas, ya que por definición los ricos y famosos son influencers.