El principal problema del país en este momento es la falta de empleo (26%), seguido por la situación económica (20%), según una encuesta de Cifra, divulgada este martes en Telemundo. La encuestadora destaca que sumando estas dos respuestas, y la que dio otro 6%, que señaló como principal problema los precios altos y la pobreza, 52% de los uruguayos cree que la economía es el principal problema del Uruguay. Con porcentajes bastante más bajos aparecen después la salud y la inseguridad (12% cada uno), el gobierno (7%), la gente y los valores predominantes (4%), y la oposición (1%). 9% señaló otros problemas y 3% no opinó.

Según la edad, en las personas de entre 18 y 29 años, el principal problema es la economía (46%), seguido de la salud (13%), inseguridad (12%), gobierno, oposición, gente (12%), otros, no sabe (17%); entre 30 y 44 años, 61% señala a la economía, 7% a la salud, 13% a la inseguridad, 10% a gobierno, oposición y gente, y 9% a otros o no sabe; entre 45 y 59 años, 54% señala a la economía, 11% a la salud, 15% a la inseguridad, 10% a gobierno, oposición y gente, y 10% a otros o no sabe. Finalmente en la franja de 60 años o más, 43% señala a la economía, 27% a la salud, 7% a la inseguridad, 16% a gobierno, oposición y gente, y 7% a otros o no sabe.

En cuanto a las simpatías partidarias, 57% de los frenteamplistas señalan a la economía como principal problema, seguido de gobierno, oposición y gente (15%), inseguridad (11%), salud (9%) y otros o no sabe (8%). Por su parte, los simpatizantes de la coalición de gobierno señalan también primero a la economía (49%), seguida por la inseguridad (14%), otros o no sabe (14%), salud (13%), y gobierno, oposición y gente (10%).

Cifra concluye que estos resultados señalan que “la población ‘dejó de preocuparse’ por la pandemia” para “pensar en la economía y sobre todo en la necesidad de incentivar la creación de puestos de trabajo”. “En este marco, es probable que el gobierno, que hasta ahora fue evaluado sobre todo por cómo manejó la crisis sanitaria, pase a ser evaluado principalmente por cómo atienda la demanda de más empleo”.

La encuesta fue realizada por telefonía fija y móvil en todo el país a 707 entrevistados entre el 26 de agosto y el 3 de setiembre de 2021.