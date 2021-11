No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Cada semestre la consultora Exante divulga los resultados de su encuesta de expectativas empresariales, realizada esta vez en octubre con la participación de 304 ejecutivos de compañías de mediano y gran porte que operan en Uruguay. Esta edición mostró una mejora de las expectativas, en línea con la recuperación post pandemia, si bien la mejora no es generalizada y hay un 25% de empresas que no prevén volver a niveles normales de ventas hasta dentro de por lo menos un año.

Además, mostró una evaluación positiva de los empresarios acerca del clima de negocios y las políticas llevadas adelante por el gobierno. “El gobierno de Lacalle Pou mantiene una amplia aprobación de su gestión por parte de los ejecutivos consultados, con valoraciones incluso más positivas que las que suelen recogerse en los sondeos de la opinión pública”, analizó Exante en el informe divulgado con los resultados.

Añadió que el saldo es favorable “en todas las áreas de gestión” que se incluyeron en el relevamiento, y que “la calidad de la educación y la apertura a nuevos mercados vuelven a destacarse como los principales asuntos que a juicio de los ejecutivos el gobierno debería priorizar en su agenda para el próximo año”.

Más del 60% espera “una mejora en la gestión de política económica en 2022”, lo que implica a juicio de la consultora “que el gobierno enfrenta una ‘vara alta’ para un año en el que está planteada una combinación ambiciosa de objetivos: crecimiento de la actividad económica, recuperación del empleo y del salario real, reducción de la inflación y reducción del déficit fiscal”. En ese marco, se considera “clave” para preservar el humor empresarial “la efectividad con la que las autoridades aborden esa agenda y la celeridad en avanzar con algunas reformas más estructurales”.

Clima de negocios, PIB, dólar e inflación

Sobre la situación económica frente a un año atrás —cuando la economía local y el mundo recién comenzaban a recuperarse tras la pandemia del coronavirus—, un 85% respondió que hubo una mejora y un 12% que se mantuvo igual.

En esa línea, marcó Exante, hubo “una mejora muy importante en la valoración que hacen los ejecutivos del clima de negocios”, que llegó al 87%, con un 14% que lo consideró “muy bueno” y un 73% “bueno”. Así, la evaluación positiva de los empresarios alcanzó “el nivel más elevado” desde 2011, cuando comenzó el relevamiento.

También en igual sentido, mejoraron las expectativas económicas para dentro de un año: un 87% prevé una mejora y solo un 1% que haya una caída.

No obstante estas evaluaciones, Exante apuntó que “continúa existiendo una amplia dispersión en las expectativas de crecimiento del PIB para este año y el próximo”. En promedio, los ejecutivos pronostican una expansión de 2,2% este año y 2,7% el siguiente, por debajo de la previsión del gobierno (3,5% y 2,9%). “Menos de la mitad estima que la economía crecerá más de 3% en 2022”, destacó el informe.

También se consultó a los empresarios sobre la previsión para el dólar, y se vio que “no aguardan cambios bruscos en el próximo año” y “lo visualizan subiendo menos que lo que esperaban en el relevamiento anterior”. En promedio, proyectan un dólar a 45,7 pesos dentro de un año.

Respecto a la inflación, esperan que “ceda en 2022, aunque continúan siendo relativamente pocos los que la visualizan dentro del rango meta”, que el próximo año pasará a entre 3% y 6% en el acumulado. La proyección promedio de las respuestas fue 7,5% al cierre de este año y 7% al final del 2022.

Recuperación frente a niveles pre pandemia

Un 62% de los ejecutivos evaluó que su empresa está mejor que un año atrás, un 30% que está igual y un 8% peor. “Las opiniones sobre la evolución de las propias empresas en el último año no son tan favorables como respecto al marco económico general”, señaló Exante.

Uno de cada tres respondió que las ventas este año están por encima de lo que habían proyectado, y un 15% que han sido más bajas. Al respecto, la consultora analizó: “la recuperación no es generalizada; de hecho, un tercio indicó que las ventas de su empresa aún no alcanzan niveles pre pandemia y un 11% sostuvo que no espera que lo hagan antes del plazo de un año”.

Es que ante la pregunta de cómo compara el volumen de ventas con la situación normal del negocio, esto indicaron los empresarios: un 18% dijo tener una facturación de 10% o más; un 15% mejoró menos de 10%; un 34% recuperó un nivel similar a la pre pandemia; un 15% continúa al menos 10% por debajo; un 14% al menos 25% por debajo; y un 4,4% aún tiene una retracción mayor al 25% frente al nivel normal de ventas. Pasando en limpio, un tercio está mejor que previo al virus, otro tercio igual, y un tercio peor.

La siguiente consulta fue para los que aún no lograron la recuperación, en cuánto piensan que volverán a facturar como en la pre pandemia: un 5% lo proyecta para dentro de 6 meses, un 16% para antes del año, y un 11% más allá del año.

Asimismo, la consultora destacó que “siguen siendo más extendidas las expectativas de mayor producción que de mejora de la rentabilidad o de incremento de la inversión en los próximos 12 meses” entre los empresarios. Un 69% prevé aumentar la producción, un 54% invertirá más y un 48% espera mayor rentabilidad.

En el caso del empleo, un 30% planea aumentar personal, un 61% mantener el actual y un 9% hacer recortes. Este resultado “es consistente con una progresiva mejora del panorama del mercado de trabajo, aunque las empresas que planean contratar más son relativamente menos que las que esperan producir y/o invertir más en 2022”, sostuvo el informe. También destacó que “son más los que están revisando al alza sus decisiones de contratación (19%) que los que las están corrigiendo a la baja (10%)”.

Aprobación del gobierno

Un 88% de los empresarios apoya la gestión de Lacalle Pou, un 9% no opinó y un 3% la desaprobó. “La aprobación de la gestión del gobierno viene siendo sistemáticamente superior a 80% en los últimos relevamientos”, indicó la consultora. De 11 áreas en que se preguntó, todas tuvieron una evaluación “buena” de más del 45%, salvo la categoría evolución de la pobreza —29% dijo buena, 58% regular y 14% mala—.

A su vez, aumentó la proporción de ejecutivos “que espera una mejora en la gestión de la política económica durante el próximo año”, ya que un 61% tiene expectativa de una mejora leve o fuerte.

Consultados sobre la prioridad de gestión, suponiendo que la situación sanitaria continúa bajo control, los empresarios mencionaron en primer lugar la “mejora de la calidad educativa”, luego la “mayor apertura de la economía a nuevos mercados”, la reforma del Estado, mejorar la situación fiscal y la seguridad pública. Las respuestas menos mencionadas fueron modificar el marco de la negociación colectiva, mejorar la competitividad vía tipo de cambio, y reducir la conflictividad sindical.