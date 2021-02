La conferencia que brindó el lunes la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, sigue dando que hablar. La jerarca aseguró que el Estado uruguayo “puso a disposición para enfrentar la pandemia 1.217 millones de dólares”. El senador frenteamplista y exministro de Economía Mario Bergara le salió al cruce y afirmó que para llegar a ese número se mezclaron “peras con manzanas”.

En concreto, durante la conferencia la ministra dijo que en 2020 se gastó 2,3% del producto interno bruto (los 1.217 millones de dólares) “para hacer frente a la pandemia”. La totalidad del monto no refiere al gasto directo, sino que este alcanzó 711 millones de dólares con la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, el seguro por enfermedad y el subsidio por desempleo, principalmente. El resto de dicho monto refiere al Sistema de Garantía (SIGA) que el Estado financia para facilitar el acceso a créditos bancarios de las empresas.

Esta mañana en El Espectador, la ministra le respondió a Bergara: “Compilamos todos los datos de 2020 en el Fondo Covid. Son 711 millones de dólares y lo dijimos claramente: esto es Fondo Covid. Por otra parte, tenemos las garantías que da el Estado, que son los 506 millones de dólares, para dar más préstamos, porque los préstamos que se otorgan con estas garantías son mayores; no sumamos el número de créditos, sino de las garantías”, aclaró.

Arbeleche agregó: “Las peras son peras, las manzanas son manzanas, lo que se tradujo fue la totalidad de los recursos que claramente el Estado puso a disposición para enfrentar la pandemia, que son los 1.217 millones de dólares”.

En esta misma línea se expresó a la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, en Las cosas en su sitio. Al ser consultada sobre los dichos de Bergara, Bensión detalló: “Lo que dijo la ministra no fue gastos de 1.217 millones de dólares sino recursos por 1.217 millones de dólares. Eso se puso a disposición de la economía. Las garantías son recursos que el gobierno comprometió”. Bensión agregó que en su opinión: “No hubo ocultamiento ni engaño con las cifras”, y que el hecho de que Bergara pidiera distinguir entre los gastos y los recursos del SIGA fue “justamente porque se puso en la presentación de la ministra”.

Por otra parte, el economista Aldo Lema analizó la discusión entre Arbeleche y Bergara en Doble click y dijo que “en algún sentido ambos tienen razón”. Según explicó Lema, es correcta la apreciación de Bergara de que no se debería mezclar el gasto con las garantías que pone el Estado.

Lema detalló: “Los países en general han aumentado el gasto para combatir la pandemia o renunciado a ingresos; esos son los 700 millones de dólares en el Fondo Covid, equivalente a 1,3% del PIB. En el caso del SIGA, hay recursos comprometidos que eventualmente no se van a usar porque depende de si se pagan o no los créditos por el equivalente a 500 millones de dólares. No corresponde sumarlos porque, como mencionaba el senador Bergara, son cosas diferentes”.

Sin embargo, el economista precisó: “En muchos países, en el FMI y en otros organismos, en la comparación hablan de todos los recursos comprometidos y los suman. Lo que técnicamente corresponde hacer es hablar de gastos [al referirse a] esos 700 millones de dólares y, por otro lado, hablar de recursos que eventualmente se pueden usar, [que] se llaman técnicamente pasivos contingentes, en caso de que no se paguen los créditos. Si bien técnicamente son distintos, hay quienes a nivel internacional, cuando hablan de paquetes de medidas, los terminan sumando, pero son diferentes. Lo que no corresponde hablar es de gastos totales”.