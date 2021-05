Que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo no necesariamente implica que uno sea la causa del otro. Tres eventos: A, B y C. ¿A causa B? ¿B causa A? ¿O hay un evento C que explica A y B? Para preguntas relevantes, respuestas pintorescas. Tatu Westling es un investigador de la Universidad de Helsinki que en 2011 publicó un singular estudio, El órgano masculino y el crecimiento económico: ¿el tamaño importa?[Tatu Westling (2011). Male Organ and Economic Growth: Does Size Matter?]. Para encontrar la respuesta, Westling contrastó el PIB per cápita de 121 países entre 1960 y 1985 con un estudio sobre la longitud del pene desagregado por país.

La respuesta: hay una relación en forma de “u” entre el tamaño del pene y el nivel de PIB. Por debajo de los 12 centímetros de longitud, y por encima de los 16 centímetros, el PIB es menor. Entre los primeros destacan los asiáticos y entre los segundos, los africanos. El tamaño del pene europeo se ubica en el promedio, y está asociado a los niveles más altos de PIB per cápita. He aquí la U invertida de la masculinidad. Si se lo están preguntando, Uruguay forma parte de la muestra: tomando en cuenta ambas variables, nuestro país queda entreverado en el pelotón. ¿Determina el pene la riqueza per cápita? ¿Determina la riqueza per cápita el tamaño del pene? Hay correlación, pero parece difícil asegurar causalidad.

Lo mismo pasa con los bares y las iglesias. Si graficamos la evolución de los bares y de las iglesias, tendríamos una recta que sale del origen con un ángulo de 45° (aumentan juntos en la misma proporción).

Hipótesis 1: las personas van al bar, hacen cosas que no deberían por el alcohol, al otro día se levantan arrepentidos y van a pedir perdón. Como pidieron perdón se sienten mejor, se olvidan de lo que hicieron, y vuelven de noche al bar, alimentando un círculo vicioso bar-iglesia-bar-iglesia.

Hipótesis 2: las ciudades crecen y con ellas los bares, las iglesias, las universidades, los comercios y demás. Los bares no explican las iglesias, ni las iglesias explican los bares. Hay un tercer factor que explica los dos: el desarrollo demográfico y urbano. Entonces, hay correlación (se mueven juntas) pero no hay causalidad (es un tercer factor el que explica la dinámica de ambos).

Y los casos pintorescos no se agotan ahí: ¿sabían que, entre 1999 y 2009, la cantidad de personas ahogadas en piscinas por año se correlaciona perfectamente con el número de películas que hizo Nicolas Cage? No extraña que este ladrón de orquídeas ande desaparecido de las pantallas.

Moraleja: ¡cuidado con las relaciones espurias!