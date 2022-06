Letra a dos años emitida el 28/7/2021, antes de que el BCU comenzara a incrementar la TPM. Al ser un instrumento al que aún le faltan unos cuantos días para su vencimiento, el efecto pull to par opera (ver cómo el precio desde su emisión tiende a ascender) pero no es inmune al incremento de la tasa. Notar en particular cómo los ajustes más pronunciados de la TPM (los 125 puntos básicos que aumentó en abril, por ejemplo) hacen que la inversión caiga de precio.