El dato

Durante las últimas semanas se ha producido un intercambio público en torno a la evolución del salario de los trabajadores del sector privado. Este intercambio tuvo como centro la información presentada y destacada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). ¿Qué sucedió con el salario en el sector privado? De acuerdo a la información oficial relevada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario de los trabajadores del sector privado acumula una caída de 5,8% en relación al salario promedio del año 2019. Esto implica una caída 2,4 puntos porcentuales superior a la del sector público (que se encuentra en un valor 3,4% inferior al de 2019).

El contexto

¿Cuánto implica esta caída en términos acumulados?

Para ejemplificar, el dato de la caída de 5,8% implica que, si un trabajador podía comprar 100 bienes en promedio por mes durante 2019, con su sueldo actual puede comprar aproximadamente 94. Si uno hace el ejercicio de sumar lo perdido mes a mes por los trabajadores del sector privado desde marzo de 2020, los trabajadores del sector privado ya han perdido el equivalente a un salario entero de 2019 (gráficamente, esto es la suma de la diferencia entre la línea de salario y la línea roja del salario promedio de 2019). En su informe trimestral, el Instituto Cuesta Duarte ejemplificaba esto de la siguiente manera: “un trabajador que en 2019 ganaba 35.000 pesos mensuales y su remuneración siguió la trayectoria del índice medio de salarios entre marzo de 2020 y junio de 2022, tuvo una pérdida en términos reales de aproximadamente 1.240 pesos por mes. De esta manera, en los 28 meses se acumula una pérdida equivalente a un salario mensual completo”.

¿Cómo se compatibiliza esta caída del salario del sector privado con los datos presentados por el MTSS?

La información presentada por el MTSS no es contradictoria con la presentada por el INE, simplemente compara cosas diferentes en dos sentidos. En primer lugar, como los datos del INE desagregados por subgrupos de trabajadores tienen un rezago de varios meses, el MTSS analizó la información en su poder proveniente de los convenios salariales vigentes en el sector privado. Esto no cubre a la totalidad de los trabajadores (por ejemplo, no cubre a los informales), sino a aquellos del sector privado con convenios vigentes. En segundo lugar, la base de comparación de los datos proporcionados por el MTSS no es el salario del año previo a la pandemia (2019), sino que son los meses del año 2020 en que ya se había producido una baja importante del salario (ver gráfico).

¿Qué dicen los datos del MTSS sobre el sector privado con convenios vigentes comparados con 2020?

El “vaso” se puede mirar desde varias perspectivas. Por un lado, desde el 27% del “vaso lleno”: aquellos trabajadores del sector privado formal con convenios vigentes que no perdieron salario respecto a 2020. Por otro lado, desde el 73% del “vaso vacío”. Dentro de este 73%, 27% perdieron menos de 1%, 12% entre 1% y 2,6%, 23% entre 2,6%, y 4% y 11% más de 4%. De todas formas, cuando se incorpora la información de la totalidad de trabajadores del sector privado y se compara contra el promedio de 2019, el promedio de pérdida salarial sigue siendo el 5,8% indicado anteriormente.