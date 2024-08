Los datos presentados por Unicef en un informe sobre pobreza infantil en países de ingresos altos muestran que el nivel de ingresos no garantiza que el país priorice el bienestar de su población infantil. Si bien se observa una leve tendencia de los países más ricos a tener niveles de pobreza infantil más bajos, países con ingresos similares muestran resultados muy distintos. Los resultados dependen, en buena medida, de las políticas desplegadas para proteger a la infancia. Uruguay, con un nivel de ingresos per cápita similar al de Polonia, tiene una tasa de pobreza infantil que más que duplica la del país de Europa Central.

El gráfico relaciona el nivel de ingresos per cápita de cada país (eje horizontal) con la incidencia de la pobreza infantil (eje vertical) registrada -en promedio- entre 2019 y 2021.

Los datos refieren al informe “Pobreza infantil en medio de la abundancia”, elaborado por Unicef, que analiza la pobreza infantil en la última década tomando en consideración 43 países de ingresos altos y medio-altos de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para la presentación del informe en Uruguay, realizada el 30 de julio, se agregó la estimación de la pobreza en nuestro país, considerando que ya hace una década que Uruguay es considerado un país de ingreso alto.

En el informe se utiliza el concepto de pobreza relativa, utilizado en la mayor parte de los países de renta alta, que constituye una categoría de pobreza por ingresos que difiere del concepto de pobreza absoluta, usualmente utilizada en la región.

La pobreza absoluta compara el ingreso del hogar con el necesario para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas mínimas para todo el hogar. En Uruguay, su cálculo está a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La pobreza relativa, por el contrario, se define como la proporción de niños que viven en un hogar con un ingreso equivalente menor al 60% de la mediana de ingresos de los hogares del país (la mediana surge de ordenar de menor a mayor los hogares según su ingreso y tomar el que queda justo en la mitad). Se trata, en ese sentido, de una medida que recoge la desigualdad de ingresos en la sociedad.

Por lo tanto, la pobreza así definida refiere a una situación de desventaja relativa con relación al ingreso que obtiene el hogar que se encuentra en el centro de la distribución, deduciéndole un 40%. En otras palabras, no refiere a la capacidad o incapacidad de satisfacer un umbral mínimo de necesidades.

Según esta medición de pobreza relativa, Uruguay tiene una incidencia de la pobreza infantil del 31%. Se trata del tercer registro más alto dentro del grupo de comparación, sólo superado por Colombia (35,8%) y Turquía (31,1%).

Además, se trata de un nivel elevado dado el nivel de ingresos per cápita, cerca de un 50% superior al valor esperado. Países con niveles similares de PIB per cápita tienen registros sensiblemente menores: Chile (21,6%), Lituania (18,3%), Letonia (16,3%) y Polonia (14,1%).

Por su parte, el informe muestra que Uruguay tuvo modestos avances en la reducción de la pobreza infantil durante la última década. El ranking de pobreza infantil de Unicef, que evalúa su nivel y sus cambios durante la última década, ubica a Uruguay en la posición 37 de un total de 40 países.

Esto da cuenta del tratamiento desfavorable que el país ofrece a los niños, niñas y adolescentes con relación a la pobreza en general. Considerando mediciones de pobreza absoluta, en los últimos 30 años la tasa de pobreza en niños, niñas y adolescentes ha sido de entre 1,5 y 2,0 veces la de pobreza general.

Países con similar nivel de ingresos, como Polonia y Letonia, tuvieron caídas en la tasa de pobreza superiores al 30% y, junto con Eslovenia, son los países que destacan por tener bajas tasas de pobreza infantil e importantes avances recientes en su reducción. Dentro de las medidas desplegadas por estos países, se destaca la duplicación del gasto por niño en transferencias monetarias en el caso de Polonia. En lo que refiere a Eslovenia, sobresalen las mejoras de vida vinculadas al aumento del salario mínimo.

El informe recomienda que, para eliminar la pobreza infantil, además de proporcionar beneficios monetarios adecuados para niños y familias, se requiere que los gobiernos inviertan en múltiples servicios que afectan su vida, como la educación, la salud y la nutrición, y que desarrollen políticas de mercado laboral efectivas.

Referencias del gráfico: DK - Dinamarca. SI - Eslovenia. FI - Finlandia. CZ - República Checa. NO - Noruega. IS - Islandia. NL - Países Bajos. PL - Polonia. JP - Japón. IE - Irlanda. EE - Estonia. BE - Bélgica. DE - Alemania. CY - Chipre. KR - Corea del Sur. LV - Letonia. HR - Croacia. AU - Australia. CA - Canadá. SE - Suecia. CH - Suiza. LT - Lituania. SK - Eslovaquia. AT - Austria. PT - Portugal. MT - Malta. FR - Francia. GB - Reino Unido. NZ - Nueva Zelanda. CH - Chile. GR - Grecia. LU - Luxemburgo. IT - Italia. BG - Bulgaria. US - Estados Unidos. MX - México. ES - España. RO - Rumania. UY - Uruguay. TR - Turquía. CO - Colombia.