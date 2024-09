La Federación Rural (FR) publicó un comunicado este miércoles en el que expresa que las autoridades rechazaron la solicitud de prórroga en los vencimientos de pago al Banco de Previsión Social (BPS) que realizó Campo Unido el 22 de agosto, por la “delicada situación económica y financiera que enfrentan la mayoría de los productores agropecuarios”. Campo Unido está integrado por FR, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR).

La federación sostiene que no sólo no recibieron ningún tipo de respuesta, sino que tampoco hubo “disposición a atender las necesidades del sector”. En el comunicado señala que “a pesar de la relevancia de la solicitud y de la realidad planteada por las gremiales, las autoridades optaron por ignorar el pedido, sin brindar respuesta ni mostrar disposición a entender las necesidades del sector”.

Su presidente, Jorge Andrés Rodríguez, explicó a la diaria que el pedido de apoyo al gobierno surgió por la “falta de dinero efectivo disponible” por parte de varios productores, en especial pequeños y medianos, de distintos rubros y por diversas razones, para pagar los aportes al BPS.

“A algunos se les complicó por las inundaciones del otoño, a otros por el invierno y el arranque de la primavera, que se hace esperar”, señaló Rodríguez. Por ese motivo, solicitaron realizar el pago correspondiente a este cuatrimestre -setiembre, octubre, noviembre y diciembre- en “tres o cuatro” cuotas. “No queríamos no pagar”, expresó.

Rodríguez contó que, en acuerdo con todas las gremiales que integran Campo Unido, presentaron su propuesta al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, a quien “no le pareció mal”, pero cuando el jerarca trasladó la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas recibió una respuesta negativa.

Este miércoles, algunos productores comenzaron a recibir los recibos de pago al BPS y ante esa situación la FR decidió publicar el comunicado. “Para nosotros es desconocer un poco la situación, aunque no es una crisis, sino de falta de efectivo. Se intentó buscar una facilidad para que la gente no incumpla en el pago porque no tiene efectivo, tenga que pedir un crédito o malvenda algo para cumplir”, señaló el presidente de la FR.

“Se han juntado un montón de cosas: baja de precios, tipo de cambio, incremento de costos en algunos casos por como fue el invierno, en lo agrícola estamos acondicionando los campos para arrancar la siembra y se está gastando mucho, y todo eso hace que haya poco efectivo disponible”, agregó.

Para Rodríguez, productores y gobierno “estamos haciendo una lectura distinta de la realidad del productor que vive del campo”. “Hay esquemas productivos de inversión, de productores más grandes, que el resultado les da y no pierden plata. Entonces, no pasa nada. Pero cuando vos sos productor chico o mediano, como en mi caso, que tengo 500 hectáreas, tengo que sacar plata para pagar las cuentas de mi casa, no me sobra absolutamente nada; al contrario, me falta, y tengo que incurrir en crédito”, expresó. El presidente de la FR descartó que se fuera a tomar algún tipo de medida frente a esta situación. Señaló que lo que buscaban era que se diera una señal de que “se está conociendo cuál es la situación del sector”.

“Se está desconociendo la situación del productor que vive en el campo, obviamente el pequeño y mediano productor, que además son los que más pagan BPS, porque muchos de los productores medianos y grandes tienen certificado de pago, es decir, ya lo tienen pago adelantado con impuestos y no tienen que desembolsar caja”, remarcó.