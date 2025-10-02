De acuerdo con los datos publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de hogares que se ubican por debajo de la línea de pobreza se situó en 13,9% durante el primer semestre del año (14,1% había sido la estimación para el primer semestre del año pasado y 12,6% la correspondiente al segundo).

En el caso de las personas, la estimación para la primera mitad del 2025 ubica la pobreza en 17,7%. Según el documento del INE, esta cifra fue 18,2% en el mismo período del año anterior y 16,3% en el segundo semestre del año pasado.

La indigencia, por su parte, afectó al 1,4% de los hogares y al 1,8% de las personas durante el semestre pasado, guarismos similares a los observados en el mismo semestre del año anterior.

Respecto de las comparaciones temporales, la publicación semestral de estos datos ha sido objeto de controversias desde que comenzaron a difundirse. Históricamente la frecuencia de las estimaciones ha sido anual, y la estimación semestral podría estar sujeta a problemas metodológicos o de estacionalidad, con márgenes de errores comparativamente más altos. Dicho esto, y más allá de los matices que han atravesado esta discusión en el último tiempo, el INE aclara que “no se puede afirmar que hayan existido cambios estadísticamente significativos en los indicadores anteriormente mencionados”.

Línea de pobreza

La nueva metodología, que toma como referencia del cálculo la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares realizada entre 2016 y 2017, distingue entre los hogares inquilinos y no inquilinos, tanto para Montevideo como para el interior. De esta segmentación surgen las cuatro líneas de pobreza, que van variando según el tamaño del hogar, como se indica en el cuadro.

Valores mensuales de las canastas básicas de un hogar compuesto por un adulto solo, por región y tipo de tenencia de la vivienda