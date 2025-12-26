La Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difundió un informe que compara los precios diferenciales entre algunos balnearios del este y Montevideo, anticipando la temporada de verano 2026.

El área del MEF consideró las principales cadenas de supermercados (Devoto, Devoto Express, Disco, El Dorado, Macromercado, Ta-Ta, Red Express, y Tienda Inglesa) con locales en la capital y al menos un local en las localidades de Costa de Oro, Maldonado, Piriápolis y Punta del Este.

Los datos relevados de frecuencia diaria del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) fueron obtenidos para la primera quincena de noviembre y diciembre de 2024 y 2025. Se tomaron en cuenta sólo los productos de los que cada establecimiento envió datos durante los meses analizados.

De acuerdo a los datos indicados al SIPC, se adquirió el diferencial de precios entre Montevideo y las localidades del este del país. Según el MEF, “la diferencia de precios –‘sobreprecio’ o ‘brecha de precios’– se calcula como el coeficiente entre el precio mediano de una presentación en el balneario sobre el precio mediano en Montevideo. Por ejemplo, si una presentación tiene un sobreprecio de 1,1, está 10% más cara en el balneario que en Montevideo”.

La diferencia de precios en Punta del Este

En la primera quincena de noviembre y diciembre de 2025 se registró un promedio de precios en 4,8% y 4,64% respectivamente más caros en Punta del Este comparado a Montevideo, lo que implica una baja en el incremento registrado de 1,9 puntos porcentuales respecto de la misma quincena de noviembre 2024, y de 1,6 puntos porcentuales con relación a la quincena de diciembre 2024.

Por otro lado, se analizó dividiendo por cadenas, y para la primera quincena de diciembre 2025, Devoto, Devoto Express y Disco tienen un sobreprecio inferior al mismo período de 2024 y menor al de noviembre de 2025.

A su vez, El Dorado y Tienda Inglesa en 2025 incrementan la diferencia de precios entre Montevideo y Punta del Este, contrastando a igual período en el año anterior. Se visualiza que en estas cadenas en promedio el sobreprecio de la primera quincena de diciembre 2025 es menor a los niveles de la primera quincena de noviembre de 2025, comportamiento que coincide con el visto en 2024. Años anteriores sucedía que la diferencia de precios en promedio entre Montevideo y Punta del Este subía al aproximarse la temporada de verano.

Situación en Maldonado

Durante la primera quincena de diciembre de 2025 los precios son 2,42% más caros en Maldonado respecto de Montevideo. La diferencia de precios entre Maldonado y Montevideo merma entre la primera quincena de diciembre de 2025 y la primera quincena de noviembre de 2025, observando las cadenas Disco, Red Express y Ta–Ta. Entre tanto, las cadenas El Dorado y Macromercado aumentan en iguales proporciones en ambos períodos.

Los precios en Piriápolis

En la primera quincena de diciembre de 2025 se vio en promedio precios muy similares respecto de Montevideo (0,91), y 1,35% más caros en la primera quincena de noviembre 2025.

Los sobreprecios en Costa de Oro

Los precios en la costa de Canelones resultaron en promedio 1,78% más caros que en Montevideo durante la primera quincena de diciembre de 2025 y 1,38% en la primera quincena de noviembre de 2025.

El área del MEF realizó una extensión de la zona relevada, por lo que se incorporan al análisis las cadenas de El Dorado y Red Express. Lo que se constató es que en noviembre y diciembre 2024 había precios iguales o menores que en sus locales en Montevideo. Pero para la primera quincena de diciembre de 2025 ambas aumentaron la diferencia de precios en la Costa de Oro con relación a Montevideo.

En síntesis

En línea con los relevamientos previos, el nuevo informe de Defensa del Consumidor encuentra que los precios diferenciales aumentan a medida que nos alejamos de Montevideo, y nos dirigimos hacia el este, por lo menos hasta Punta del Este. Piriápolis presentó precios similares con Montevideo de 0,91%, Maldonado de 2,42%, Punta del Este de 4,64% y La Barra de 6,41%, en la primera quincena de diciembre de 2025.

Además, en los dos años evaluados, la brecha difiere entre las cadenas. Y las diferencias promedio en Piriápolis y Punta del Este para 2025 es menor a 2024 en los períodos considerados.