En la política climática mundial, el océano se ha tratado durante mucho tiempo como un elemento secundario, demasiado vasto para gestionarlo de forma eficaz y demasiado resistente para degradarse. En cambio, la atención se centró casi exclusivamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la preservación de los bosques. Esa era ha llegado a su fin.

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém, el océano pasó de ser un tema marginal a ocupar un lugar central en la gobernanza climática. Ocupó un lugar destacado en los planes climáticos nacionales, los marcos de adaptación, el seguimiento del primer “balance global” en virtud del acuerdo climático de París e incluso en la arquitectura en evolución de la financiación climática.

Este cambio en la agenda mundial era probablemente inevitable, ya que el océano sufre cada vez más los efectos de absorber más del 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero y alrededor de una cuarta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Las consecuencias incluyen el calentamiento, la acidificación, la desoxigenación, el colapso de la pesca y la erosión costera. Pero los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA), muchos de los cuales son extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar, aceleraron el cambio al enmarcar la gobernanza de los océanos no sólo como una cuestión de gestión medioambiental, sino también de supervivencia y justicia.

Consideremos, por ejemplo, la declaración política principal de la COP30, el Mutirão Global, que enmarca el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra y los océanos como crisis interconectadas que exigen soluciones compartidas y acciones colectivas. Reconoce explícitamente el papel de los ecosistemas marinos en la estabilidad climática y el desarrollo sostenible, lo que da a los gobiernos la cobertura política necesaria para integrar las cuestiones oceánicas y costeras en sus estrategias climáticas nacionales, planes de desarrollo y propuestas de financiación.

Se ha establecido una nueva base de referencia. Por primera vez en el proceso climático de las Naciones Unidas, la síntesis oficial de los planes climáticos nacionales contiene una sección dedicada al océano . Aproximadamente tres cuartas partes de estos planes nacionales incluyen referencias marinas, como el carbono azul, las energías renovables marinas, la resiliencia de la pesca y la descarbonización marítima. El siguiente paso es avanzar hacia objetivos cuantificados basados en los océanos, una contabilidad medible del carbono azul y compromisos de inversión concretos para las comunidades costeras.

En la COP30, los gobiernos también adoptaron los Indicadores de Adaptación de Belém para hacer un seguimiento de las medidas y los progresos en el marco del Objetivo Mundial de Adaptación . Si bien estos indicadores son neutros desde el punto de vista sectorial, siguen siendo muy relevantes para la salud de los ecosistemas costeros, la resiliencia de la pesca, la vulnerabilidad de las infraestructuras y los medios de vida costeros y la cobertura de las alertas tempranas. Es fundamental que se haya animado a los fondos climáticos –incluidos el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación – a alinear su apoyo con estos indicadores. Esto podría dar lugar a una nueva generación de proyectos de adaptación oceánica financiables.

Además, las soluciones basadas en los océanos están atrayendo más recursos. La Alianza One Ocean, puesta en marcha en la COP30 , tiene como objetivo movilizar 20.000 millones de dólares para la resiliencia costera, los ecosistemas de carbono azul y la protección de los océanos, crear 20 millones de empleos azules en todo el mundo, y restaurar 20 millones de hectáreas de ecosistemas marinos para 2030 . Más trascendente fue el anuncio del Comité Permanente de Finanzas de las Naciones Unidas de que su foro de 2026 se centrará en la financiación de la acción climática en los sistemas hídricos y los océanos, un impulso formal a la inversión azul que habría sido impensable hace una década.

Pero los tratados y las conferencias ya no son los únicos medios para crear obligaciones climáticas. El derecho internacional ha comenzado a converger con la ciencia climática. En 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen contaminación marina en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En 2025, la Corte Internacional de Justicia afirmó que los Estados tienen la obligación legal vinculante de prevenir los daños climáticos previsibles.

Esta evolución jurídica será importante para las disputas sobre la conducta de los Estados en el mar, especialmente ahora que el mundo se enfrenta a la próxima frontera de la intervención climática: la eliminación del CO2 marino. Técnicas como el aumento de la alcalinidad y el cultivo de algas a gran escala pueden contribuir en última instancia a las estrategias de cero emisiones netas, pero podrían plantear riesgos ecológicos y actualmente se encuentran en un panorama normativo fragmentado. En ausencia de una gobernanza oceánica coordinada, la experimentación unilateral podría desencadenar efectos transfronterizos y conflictos.

A medida que la influencia sigue alejándose de los centros de poder tradicionales (una tendencia que se puso de manifiesto en la COP30), y que los PEID y los PMA configuran cada vez más las normas climáticas mundiales, la resiliencia de los océanos y las costas seguirá ganando protagonismo en los debates políticos. Incluso las economías avanzadas han comenzado a darse cuenta de la importancia de un enfoque sostenible de los recursos marinos y la gestión de los océanos, y el G20 ha creado Oceans 20 , un grupo centrado en este objetivo, bajo la presidencia de Brasil en 2024.

El diseño de la COP31 apunta hacia un nuevo panorama geopolítico: Australia y Turquía copresidirán la conferencia, mientras que la reunión previa a la COP se celebrará en un estado insular del Pacífico con el apoyo de Australia. Esto ha suscitado la esperanza de que pueda ser la primera COP verdaderamente “azul”. En ese caso, los objetivos y las medidas relacionados con los océanos cobrarán aún más importancia en las estrategias climáticas nacionales, los indicadores de evaluación global, las normas de financiación climática y los sistemas de transferencia de tecnología en los próximos años.

De hecho, puede que estemos ante el siglo marítimo. El océano es el mayor sumidero de carbono del planeta, la columna vertebral del comercio mundial, una fuente fundamental de alimentos y energía y la primera línea de vulnerabilidad climática. También se está convirtiendo en un lugar de competencia estratégica por los datos, la tecnología, los recursos y la influencia legal.

El destino del clima depende de lo que ocurra con el océano, y los mandatos fragmentados, los tratados obsoletos y la financiación aislada ya no son suficientes para garantizar su salud. La cuestión es si las instituciones pueden evolucionar con la suficiente rapidez para establecer las estructuras de gobernanza duraderas, equitativas y eficaces necesarias para salvaguardar este sistema planetario crítico.