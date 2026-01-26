Hay un método detrás de la aparente locura del enfoque transaccional y de esferas de influencia del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia la geopolítica y la economía global. En ningún lugar ha quedado más clara esta lógica que en el secuestro ilegal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su administración y en sus continuos esfuerzos por asegurar el control de las reservas petroleras del país mediante la instalación de un régimen cliente.

En el núcleo del resurgimiento de la doctrina Monroe por parte de Trump –o la “doctrina Donroe”, como él la ha rebautizado– se encuentra la creencia de que Estados Unidos puede actuar con impunidad dentro de su “patio trasero”, tal y como él mismo lo define, y que otras grandes potencias, en particular China, pueden hacer lo mismo en el suyo. Al mismo tiempo, Estados Unidos se reserva el derecho de promover sus intereses estratégicos donde lo considere oportuno, incluida Groenlandia.

Este enfoque, acertadamente descrito por el economista indio Prabhat Patnaik como “imperialismo gánster”, se remonta a las raíces coloniales del capitalismo, cuando las jerarquías manifiestas entre los pueblos y las políticas se basaban en el poder relativo.

Dejando de lado las profundas cuestiones morales y jurídicas que plantea la estrategia de Trump, ¿puede realmente funcionar? ¿Puede el reparto del mundo entre las grandes potencias proporcionar un capitalismo más estable y dinámico en un momento en que la economía mundial parece cada vez más volátil y sin rumbo?

Si la historia sirve de guía, la respuesta es no. Durante los últimos dos siglos, el capitalismo ha oscilado entre períodos de intensos conflictos entre estados rivales y fases en las que una única superpotencia dominante actuaba como legislador y ejecutor. En el siglo XIX, ese papel lo desempeñó Reino Unido, que construyó un imperio colonial más grande que los de sus rivales europeos. Desde mediados del siglo XX, Estados Unidos ha ocupado en gran medida esta posición.

Si bien la hegemonía nunca significó la ausencia de guerras, sí limitó los conflictos interimperialistas a gran escala del tipo de los que precedieron a la Primera Guerra Mundial, descritos famosamente por Vladimir Lenin como guerras en las que el capital privado respaldado por el Estado luchaba por el control del territorio económico. La relativa estabilidad, tal como era, se basaba en una combinación de poder militar abrumador y un marco de normas e instituciones globales diseñadas para mantener a raya las rivalidades geopolíticas.

Hoy, sin embargo, el alcance imperial de Estados Unidos está sobrecargado y en declive. La agenda de política exterior de Trump se basa en la idea de que, si bien la globalización liderada por Estados Unidos sirvió en su momento a los intereses del capital estadounidense –especialmente el financiero–, sus beneficios han disminuido con el auge de potencias emergentes como China. La solución que propone es confiar en el dominio militar y el poder económico residual para asegurar el control directo sobre los recursos y los mercados de las regiones que considera dentro de la esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos. Esto significa abandonar incluso la pretensión de un orden internacional basado en normas, eliminar la excusa de promover la democracia y los derechos humanos, y exhibir descaradamente una vieja doctrina de apropiación de recursos basada en el poder.

Incluso en sus propios términos, es poco probable que esta estrategia tenga éxito. Si bien es claramente desastrosa para los trabajadores y las pequeñas empresas estadounidenses, también alimenta la inestabilidad y socava los intereses a largo plazo de las grandes corporaciones estadounidenses. Los recursos económicos no están claramente contenidos dentro de esferas de control distintas, y los mercados, por su propia naturaleza, se superponen. Por lo tanto, las disputas sobre el acceso, las fronteras y el control son inevitables cuando una potencia intenta afirmar su dominio en todos los frentes, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan guerras importantes.

Sin duda, algunos segmentos de las empresas estadounidenses se beneficiarán. El complejo militar-industrial, por ejemplo, ha obtenido enormes beneficios de las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Pero otros intereses poderosos saldrán perdiendo. Las empresas multinacionales que dependen de cadenas de suministro desintegradas verticalmente y dispersas geográficamente se verán afectadas; las instituciones financieras acostumbradas a flujos de capital transfronterizos relativamente sin restricciones verán reducidas sus oportunidades; y las grandes empresas tecnológicas, que dependen del acceso a datos de todo el mundo, se verán excluidas de mercados extranjeros clave.

La administración Trump ha tratado de gestionar estas contradicciones mediante un mosaico de exigencias coercitivas impuestas a diversos socios comerciales. Pero, aunque la intimidación de Trump puede producir algunas concesiones a corto plazo, es profundamente contraproducente. Muchos países, incluidos aliados de larga data, ya están tratando de reducir su dependencia de Estados Unidos formando nuevas coaliciones en torno a preocupaciones específicas.

Estos problemas se ven agravados por la agenda económica más amplia de Trump, que sigue dando prioridad a los combustibles fósiles frente a las tecnologías emergentes, como las energías renovables, los vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías. Como resultado, las empresas estadounidenses carecen de las dinámicas economías de escala necesarias para la competitividad a largo plazo. Las burbujas especulativas alimentadas por modelos de inteligencia artificial y criptomonedas sobrevalorados son malos sustitutos de la inversión sostenida y el liderazgo tecnológico.

Más allá de sus defectos económicos, tratar a América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos probablemente provocará resistencia popular. Estados Unidos tiene una larga historia de intentar dominar la región mediante intervenciones militares, apoyo a dictaduras militares y sanciones. Esos esfuerzos no han dado buenos resultados y, con el aumento de la desigualdad y la inseguridad económica en gran parte de América Latina, las condiciones ya son propicias para la agitación social y política.

Las consecuencias también se sentirán en Estados Unidos, pero el resto del mundo no puede permitirse esperar a que Trump –o una futura administración en su país– cambie de rumbo. La cautela mostrada por algunos líderes europeos no es la respuesta, ni tampoco lo es la agresividad reactiva ni el repliegue hacia un aislacionismo introvertido.

Dada la magnitud y la urgencia de los retos globales actuales, está claro que para hacer frente al imperialismo mafioso de Trump se requiere una cooperación internacional que no dependa del consentimiento de Estados Unidos. La acción colectiva ya no es opcional. Para contrarrestar la amenaza que representa una América rebelde, es el único camino viable.