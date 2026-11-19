El Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU) decidió mantener la tasa de interés en 6%. La decisión fue unánime y supone continuar con la “instancia expansiva de la política monetaria”, luego del aumento que tuvo lugar en octubre.

Consideraciones generales

Como se desprende del comunicado oficial, la decisión “es consistente con mantener la inflación y sus expectativas en torno a la meta de 4,5% anual en el horizonte de política monetaria”. Este horizonte está fijado en 24 meses, que es un plazo “coherente con el carácter gradual de los efectos de la política monetaria sobre el crédito, la demanda, los precios y el tipo de cambio, que se materializan en forma progresiva a lo largo de varios trimestres”; en breve, es el plazo en el cual la autoridad monetaria proyecta y evalúa sus decisiones.

Además de la situación inflacionaria, estas decisiones tienen en cuenta el devenir de la actividad económica, dado que la tasa de interés incide sobre las condiciones crediticias y, por esa vía, afecta la dinámica del consumo y de la inversión: una tasa “alta” estimula el ahorro y encarece el crédito, generando condiciones menos propicias para ambas dimensiones. Análogamente, una tasa “baja” tiene efectos positivos sobre las dos, impulsando por tanto la demanda y el crecimiento. Por eso se habla de política monetaria contractiva (en el primer caso) y de política monetaria expansiva (en el segundo).

En una economía como la nuestra, que es “bimonetaria”, las decisiones sobre la tasa de interés operan también sobre el canal cambiario. En ese sentido, una tasa “alta” puede generar presiones bajistas sobre el tipo de cambio, en tanto induce un cambio de portafolio en favor de los títulos en pesos (en detrimento de los que son en dólares).

En efecto, además de ser el instrumento de la política monetaria (el precio del dinero), la tasa definida por el BCU también condiciona el rendimiento de los activos denominados en pesos, por ejemplo, las letras de regulación monetaria. Por eso los reclamos del sector agroexportador en los últimos años han estado dirigidos al BCU, al que responsabilizan parcialmente por el “atraso cambiario”.

Detrás de la decisión: ¿qué está pasando con la inflación?

En el comunicado difundido tras la reunión, el Comité de política monetaria (Copom) señala que la inflación se ubicó próxima al 4,9% en octubre, “en línea con la trayectoria prevista”. En su diagnóstico, la aceleración de los precios, que se extiende desde abril, “refleja principalmente la suba de alimentos y tarifas”.

No obstante, entiende que estas presiones no se han extendido hacia el resto de los precios, dado que esos “aumentos se mantienen acotados a pocos productos de la canasta, sin observarse presiones inflacionarias generalizadas”. A este respecto, el componente subyacente de la inflación se ubica actualmente en torno al 4,6%. Este componente excluye, justamente, los precios de los combustibles y de algunos alimentos, dado que su función es tratar de aproximarse a la inflación tendencial o de largo plazo.

Más allá de la situación actual, el Copom toma sus decisiones en función de las expectativas inflacionarias, en particular a dos años de distancia (por eso se define ese horizonte de política monetaria). Si los agentes económicos esperan una inflación al alza y por encima de la meta, tomarán sus decisiones en función de eso, lo que dificultará más su convergencia hacia ese umbral.

Con relación a esta dimensión, el comunicado señala que las expectativas a dos años permanecen en torno a la meta. Concretamente, “el promedio de las encuestas se ubica en 4,7%, mientras que las de analistas se sitúan en 4,57% y las de operadores financieros, en 4,6%”.

Encuestas recientes

El viernes, el BCU publicó la actualización de su relevamiento mensual entre los analistas, que marca un leve deterioro de las expectativas: para el cierre del año, las proyecciones aumentaron dos décimas con relación a la encuesta previa, anticipando una inflación de 5,1%. Para 2027 y 2028 los cambios fueron marginales y sitúan la inflación en torno a 4,6%.

Días antes, la consultora Exante presentó los resultados de su última encuesta de expectativas empresariales, que se releva dos veces al año. Sobre la inflación, el informe señala que, “luego de varias mediciones a la baja”, las expectativas a corto plazo “registraron un leve incremento y apuntan a casi 5% en 2027”. Además, la expectativa a “tres o cuatro años” está actualmente en 5%, lo que supone un desvío de cinco décimas con relación a la meta. Sin embargo, más del 90% de los consultados espera que de acá a un año se mantenga dentro del rango de tolerancia (3% a 6%).

El Instituto Nacional de Estadística también relevó un panorama similar en su encuesta mensual a los empresarios, de la que se desprende una expectativa del 5% para el próximo año.

Detrás de la decisión: ¿qué está pasando con la actividad?

Sobre este frente, el comunicado del Copom advierte que “los indicadores más recientes de actividad ratifican la ausencia de presiones de demanda sobre los precios”, lo que podría interpretarse como una desaceleración del crecimiento.

De acuerdo con el indicador mensual de actividad económica, elaborado por el BCU (y que opera como un anticipo del PIB), la economía se contrajo 1,1% entre julio y agosto, luego de haber permanecido relativamente incambiada entre junio y julio.

En términos anuales, los analistas estiman un crecimiento de apenas 1% para este año, seis décimas por debajo de la estimación oficial presentada en la última Rendición de Cuentas (1,6%). Para 2027 y 2028 se espera un crecimiento mayor (1,7% y 1,8%, respectivamente), pero por debajo de la estimación oficial (2,1% y 2,4%, respectivamente).

Detrás de la decisión: ¿cuáles son los principales riesgos?

Para el comité, “el balance de riesgos a la trayectoria esperada de la inflación se mantiene equilibrado, aunque persiste un elevado nivel de incertidumbre asociado, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas y a los riesgos climáticos”.

Sobre estos factores, el comunicado indica que, si bien los precios de las materias primas, en particular del petróleo, se moderaron recientemente, “persisten riesgos vinculados a la evolución de los precios de la energía y los alimentos y a condiciones financieras internacionales más restrictivas”.

Puntualmente, advierte del “fortalecimiento internacional del dólar” (que podría empezar a empujar los precios de los productos importados y exportados de la canasta de consumo) y de la situación regional, dado que hay “un incremento en los indicadores de riesgo soberano y una mayor volatilidad de las monedas”.

¿Cómo sigue la cosa?

En este marco, concluye el comunicado, “el BCU se mantendrá atento a los riesgos derivados del contexto externo y su impacto en la economía doméstica, así como a las eventuales señales de generalización de las presiones inflacionarias y a la evolución de las expectativas”. En ese sentido, “la evolución del entorno global y regional en los próximos meses permitirá dilucidar la relevancia de los distintos riesgos y la instancia adecuada para asegurar que la inflación se mantenga dentro del rango de tolerancia y converja al objetivo dentro del horizonte de política monetaria”.