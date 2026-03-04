La inflación volvió a bajar en febrero y se ubicó en 3,11%, según las estimaciones del Índice de Precios del Consumidor (IPC) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de enero fue 3,46%, y ya se había marcado una tendencia a la baja.

El 3,11% informado por el INE está por debajo de la meta anual establecida por el Banco Central del Uruguay (BCU) de 4,5%, y además, está cerca de salir del rango de tolerancia establecido por la entidad financiera de 3% a 6%.

En ese marco, este martes el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU redujo la tasa de interés en 75 puntos básicos hasta 5,75% con el objetivo de “consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a la misma”.

En febrero, la variación del IPC fue de 0,35%, y las principales incidencias estuvieron, principalmente en: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares; recreación, deporte y cultura; y cuidado personal, protección social y bienes diversos.

El detalle de cada rubro

Los alimentos y las bebidas alcohólicas tuvieron una reducción en sus precios de 0,06%. Entre ellos, la carne fresca, refrigerada o congelada descendió 0,61%: hubo bajas en el precio de nalga (3,24%), asado de tira (3,65%), pollo entero (2,72%) y pollo, cortes con hueso (1,55%); y hubo aumentos en la carne picada (1,84%) y la carne ovina (3,73%).

El rubro de la leche, los productos lácteos y los huevos aumentó 0,17%, y particularmente la suba estuvo en el precio del yogurt común (2,37%); en cambio, los huevos de gallina bajaron 1,09%.

Las frutas y frutos secos descendieron 2,85% su precio, y las bajas estuvieron en las bananas (4,46%), las manzanas (4,70%) y las peras (27,85%); los limones aumentaron 12,64%.

Las hortalizas, tubérculos y legumbres aumentaron su precio en 2,89%, y las subas estuvieron en la lechuga (8,45%), espinacas frescas o refrigeradas (12,67%), acelgas (8,53%), morrones (24,18%), tomates (47,44%) y zanahorias (4,05%); hubo bajas en los zapallitos y zucchinis (19,45%), las papas (4,03%) y los boniatos (15,56%).

La ropa y el calzado registraron una baja en sus precios de 1,60%. Particularmente, la baja responde a la liquidación de la temporada primavera-verano en prendas para hombres (2,22%), las prendas para mujeres (3,05%) y el calzado para las mujeres (2,76%).

Los servicios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 1,52%. La suba se explica por el aumento en la factura del suministro de energía eléctrica en 4,06%.

El mobiliario, los enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares aumentaron 1,20%, y la variación está vinculada al aumento en el servicio doméstico (2,83%).

La recreación, deporte y cultura registró una baja de 0,95%, que tiene relación con la baja en los precios de cuadernos y cuadernolas (7,90%) y en paquetes turísticos al exterior (4,86%).

En cuanto al cuidado personal, protección social y bienes diversos hubo un aumento de 0,83%, que está vinculado a las subas en los precios de los artículos de cuidado personal (0,95%) y en peluquería (1,34%).