¿Cómo viene evolucionando la recaudación?

No obstante, considerando el acumulado de los últimos 12 meses, que constituye otra forma de reflejar la evolución de la recaudación, la variación fue de 0,8%. En el acumulado de este año, por otra parte, la variación interanual de los ingresos públicos fue de 1,6%, cifra que surge de comparar la recaudación total entre mayo y enero para ambos años (2,2% si se considera en términos netos, es decir, considerando además la devolución de impuestos).
Impuestos al consumo
IVA
En este caso, la recaudación se ubicó 1,2% por encima del nivel correspondiente a mayo de 2025, lo que implica una desaceleración relevante con relación al incremento que presentó en abril (9,6%) y también en marzo (5,4%). De esta manera, los ingresos acumulados durante los primeros cinco meses del año por este impuesto son 2,2% superiores con relación a igual período del año anterior.
Imesi
La evolución interanual del impuesto específico interno (Imesi) también pautó un incremento real durante mayo, que en este caso ascendió a 12,2%. Desde esta perspectiva, la nueva medición revierte la tendencia observada durante abril (-4,6%) y marzo (-0,8). Al interior del impuesto, los aumentos más relevantes corresponden a las emisiones de dióxido de carbono (63,7%) y a los combustibles (33,3%). En lo que va del año, la recaudación del Imesi exhibe una mejora interanual de 2,1%.
Impuestos a la renta
El panorama de mayo cambia al cambiar el foco hacia la recaudación derivada de los impuestos a la renta, dado que en conjunto los datos muestran una contracción interanual estimada en 5,4% (aunque en el acumulado de los primeros cinco meses la variación es apenas positiva).
Dentro de este universo, destacan las caídas de los ingresos asociadas al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, que fue superior al 20%, y la del impuesto a las rentas de los no residentes, que fue de 18%.
La recaudación derivada del impuesto a la renta de las personas físicas también cayó, pero la retracción en este caso fue de 7,4%. En particular, esta variación se explica enteramente por lo sucedido con la categoría II, que es la que corresponde a las rentas del trabajo (-8,9%), dado que la categoría I (rentas del capital) creció casi un 1% con relación a mayo de 2025. En el mismo sentido se movió la recaudación del impuesto a las rentas de las actividades económicas, que estuvo 2,5% por debajo de los niveles correspondientes al mismo mes del año anterior.
En contraposición, los ingresos por el impuesto de asistencia a la seguridad social aumentaron un 15,4% interanual, siendo el único tributo que se incrementó dentro de este conjunto.
Impuestos a la propiedad
En este caso, los últimos datos muestran una leve variación negativa con relación a mayo de 2025 (0,1%), explicada principalmente por el retroceso asociado a la recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales (2,6%) y, en menor medida, a la del impuesto de Primaria (1,1%).
Según aclara una nota al pie del informe, en mayo del año pasado se produjo un “corrimiento de caja en la recaudación de IRPF categoría II, el cual, una vez corregido, genera una variación real de la recaudación total neta de 1,2% (en lugar de -0,2% graficado) y de 0,4% en la recaudación bruta (en lugar del -0,8% graficado más arriba)”.