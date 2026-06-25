¿Cómo viene evolucionando la recaudación?

La recaudación de la DGI cayó 0,8% interanual el mes pasado, aunque la medición está afectada por un corrimiento de caja en mayo 2025. Depurado ese efecto, los ingresos brutos aumentan 0,4%

No obstante, considerando el acumulado de los últimos 12 meses, que constituye otra forma de reflejar la evolución de la recaudación, la variación fue de 0,8%. En el acumulado de este año, por otra parte, la variación interanual de los ingresos públicos fue de 1,6%, cifra que surge de comparar la recaudación total entre mayo y enero para ambos años (2,2% si se considera en términos netos, es decir, considerando además la devolución de impuestos).

Impuestos al consumo

IVA

En este caso, la recaudación se ubicó 1,2% por encima del nivel correspondiente a mayo de 2025, lo que implica una desaceleración relevante con relación al incremento que presentó en abril (9,6%) y también en marzo (5,4%). De esta manera, los ingresos acumulados durante los primeros cinco meses del año por este impuesto son 2,2% superiores con relación a igual período del año anterior.

Imesi

La evolución interanual del impuesto específico interno (Imesi) también pautó un incremento real durante mayo, que en este caso ascendió a 12,2%. Desde esta perspectiva, la nueva medición revierte la tendencia observada durante abril (-4,6%) y marzo (-0,8). Al interior del impuesto, los aumentos más relevantes corresponden a las emisiones de dióxido de carbono (63,7%) y a los combustibles (33,3%). En lo que va del año, la recaudación del Imesi exhibe una mejora interanual de 2,1%.

Impuestos a la renta

El panorama de mayo cambia al cambiar el foco hacia la recaudación derivada de los impuestos a la renta, dado que en conjunto los datos muestran una contracción interanual estimada en 5,4% (aunque en el acumulado de los primeros cinco meses la variación es apenas positiva).

Dentro de este universo, destacan las caídas de los ingresos asociadas al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, que fue superior al 20%, y la del impuesto a las rentas de los no residentes, que fue de 18%.

La recaudación derivada del impuesto a la renta de las personas físicas también cayó, pero la retracción en este caso fue de 7,4%. En particular, esta variación se explica enteramente por lo sucedido con la categoría II, que es la que corresponde a las rentas del trabajo (-8,9%), dado que la categoría I (rentas del capital) creció casi un 1% con relación a mayo de 2025. En el mismo sentido se movió la recaudación del impuesto a las rentas de las actividades económicas, que estuvo 2,5% por debajo de los niveles correspondientes al mismo mes del año anterior.

En contraposición, los ingresos por el impuesto de asistencia a la seguridad social aumentaron un 15,4% interanual, siendo el único tributo que se incrementó dentro de este conjunto.

Impuestos a la propiedad

En este caso, los últimos datos muestran una leve variación negativa con relación a mayo de 2025 (0,1%), explicada principalmente por el retroceso asociado a la recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales (2,6%) y, en menor medida, a la del impuesto de Primaria (1,1%).