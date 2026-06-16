La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre en términos interanuales, según el BCU

El informe trimestral de cuentas nacionales del ente recoge incrementos en el gasto de consumo final público y privado de 2,9%, para ambos casos, y una caída de la inversión de 6,4% con respecto al año pasado.

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes su informe trimestral de cuentas nacionales, que da cuenta de un incremento de 0,9% en el PIB entre enero y marzo de este año con respecto al mismo período del año pasado.

Según el informe del ente, la cifra resulta del crecimiento interanual de 0,5% en el volumen físico del valor agregado bruto a precios básicos, y a un alza de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos en términos interanuales, que estimó en 3,8%.

A nivel de la producción, la mayoría de los sectores analizados vieron incrementos en la actividad económica: el que observó los mayores niveles fue el de los servicios financieros, con un crecimiento del valor agregado estimado en 3,1% en términos interanuales.

En segundo lugar, los servicios de transporte y almacenamiento, la información y las comunicaciones vieron un incremento de 2,2%. Según explica el informe, las actividades de transporte tuvieron un “incremento de los servicios postales y de las actividades auxiliares”, mientras que los servicios de información y comunicación también experimentaron una suba.

Continúan la serie las actividades de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, con un crecimiento estimado en 1,4%, que el BCU atribuye principalmente a “un incremento de los servicios comerciales al por mayor y al por menor”, con las exportaciones de granos e importaciones de diferentes bienes durables para consumo guardando particular importancia.

Finalmente, la última categoría para la que se constató un incremento mayor al punto porcentual fue la industria manufacturera, con un 1,3%. De acuerdo con el informe, las actividades destacadas fueron la elaboración de jarabes y concentrados, así como la fabricación de productos de panadería y confitería y las industrias químicas; mientras que el refinado de petróleo y la industria frigorífica atravesaron un retroceso.

En la otra punta de la tabla, los tres rubros para los que se observaron disminuciones en su desempeño fueron el sector agropecuario, la pesca y la minería, con una caída de 3,7% interanual. En dicho caso, el BCU identificó un desempeño negativo de la actividad agrícola, con “una reducción de la producción de arroz y soja”, así como también de la actividad pecuaria, que vio menores niveles de extracción de ganado vacuno, “que fue parcialmente compensada por el incremento de la remisión de leche a plantas”.

La construcción, por su parte, cayó 3,4%, algo que el ente atribuye a menores niveles de inversión en otras construcciones, como proyectos de vialidad, obras portuarias y líneas de comunicación, así como a “un menor dinamismo en la construcción de edificios”. Completan la serie las actividades de administración pública, con una contracción estimada en 0,8%.

Mientras tanto, y con respecto al gasto, el BCU informó de un incremento en el gasto del consumo final de 2,9% en términos interanuales, que obedece a incrementos de idéntico nivel por parte de actores privados y públicos: fue 2,9% en ambos casos.

Asimismo, la inversión cayó 6,4% respecto al mismo período del año pasado, algo que el BCU atribuyó tanto a “una menor inversión en otras construcciones” como a “la reducción de la inversión en maquinaria importada para la industria forestal y de vehículos utilizados para el transporte público”. Las exportaciones de bienes y servicios, por su parte, vieron un aumento de 2,3%, por encima del resultado observado para las importaciones, de 4,7%.