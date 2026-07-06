Estados Unidos, el “barón ladrón” del mundo

Donald Trump, saluda a los presentes tras llegar a bordo del tren "Freedom250", de camino a la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte, el 1º de julio.

Al igual que los magnates sin escrúpulos de la Edad Dorada, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, utiliza la política comercial para beneficiarse a costa de todos los demás países. Pero ahora que los allegados del gobierno reconocen abiertamente esta estrategia, es seguro que las demás grandes potencias comerciales responderán en consecuencia.

En un notable artículo de opinión publicado a finales de junio, un antiguo economista destacado de la administración Trump reconoce (y respalda) lo que muchos sospechaban: la función de la política económica exterior de Trump es actuar como un “barón ladrón” del siglo XXI.

Los “barones ladrones” originales eran industriales codiciosos que se hicieron ricos mediante prácticas monopolísticas en Estados Unidos durante la Edad Dorada. A finales del siglo XIX, hombres como John D Rockefeller y Andrew Carnegie amasaron enormes fortunas suprimiendo la competencia e imponiendo precios exorbitantes en sectores como el petrolero y el siderúrgico.

Se les llamaba “ladrones” porque explotar a los consumidores para enriquecerse es probablemente la práctica empresarial más denostada del mundo. Sin embargo, eso es precisamente lo que Estados Unidos ha estado haciendo durante el último año y medio, se jacta de decir Stephan Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Donald Trump hasta febrero de 2026, que ahora forma parte de la junta directiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. Miran aplaude este enfoque, argumentando que está dando resultados maravillosos para Estados Unidos (¡sin importar lo que les pase a los extranjeros!).

Por supuesto, Miran no expone su argumento con tanta claridad. Al expresarlo en términos técnicos que ocultan todas las implicaciones de su razonamiento, recurre al concepto económico de la tarifa óptima, según el cual un país puede mejorar su situación aplicando aranceles protectores a las importaciones. Por supuesto, dicha estrategia solo funciona si un país es lo suficientemente grande como para ejercer poder de mercado en la economía mundial; es decir, si actúa como un monopolista. Una política de arancel óptimo es el equivalente nacional de la estrategia perfeccionada por la Standard Oil de Rockefeller en la década de 1880.

Al reducir la demanda de los bienes vendidos por sus socios comerciales (y, de forma equivalente, reducir la oferta de sus propias exportaciones en los mercados mundiales), el arancel óptimo desplaza los precios del mercado mundial a favor de la economía nacional, haciendo que, en esencia, sean los extranjeros quienes paguen una gran parte del arancel. Cuando el arancel se fija en el nivel adecuado, lo que el país pierda en ganancias del comercio se compensa con creces con las rentas de monopolio. Los perdedores son los socios comerciales del país (y la economía mundial en su conjunto).

Aunque se trata de la dinámica arquetípica de “empobrecer al vecino”, Miran considera que es un gran negocio para Estados Unidos, ya que mata dos pájaros de un tiro. Aparte de las rentas de monopolio, la política permite al gobierno federal reducir las ineficiencias asociadas a los impuestos nacionales. Los aranceles generan ingresos para el erario público, que pueden utilizarse para compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la reducción de otros impuestos, como los sobre la renta. La lógica económica, en su opinión, es impecable.

Una dificultad radica en que, a pesar de su tamaño y su aparente poder de mercado, es posible que Estados Unidos no tenga tanta capacidad para hacer que los extranjeros paguen los aranceles como cree Miran. Datos recientes sugieren que la mayor parte de los aranceles estadounidenses, si no la totalidad, repercuten sobre los consumidores nacionales.

Pero el verdadero problema del argumento de Miran radica en otra parte. Resulta inconcebible sugerir que, en los tiempos que corren, tenga sentido que una gran potencia exija tributos a otros países de forma tan descarada. Al presentar su frío cálculo, Miran parece no haber tenido en cuenta la pérdida de reputación y credibilidad que ha sufrido Estados Unidos al actuar como un magnate sin escrúpulos. La caída de su prestigio hasta convertirse en un paria internacional quizá no sea fácil de cuantificar en dólares y centavos; pero, no obstante, es considerable.

Puede que a Miran no le importe la posición de Estados Unidos en el mundo, pero su argumento económico también resulta, en última instancia, contraproducente. Cuando los economistas debaten sobre el arancel óptimo, suelen apresurarse a añadir que no funciona a largo plazo. Al fin y al cabo, más de un país puede jugar a lo mismo. La Unión Europea y China representan, cada una, una cuota del comercio mundial más o menos similar a la de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos sube sus aranceles para mejorar sus términos de intercambio, las demás potencias comerciales del mundo pueden hacer lo mismo. Y dado que las represalias contrarrestan los efectos sobre los términos de intercambio, pero magnifican la pérdida de los beneficios del comercio (dejando a todos los países –incluidos los Estados Unidos– en peor situación), pueden constituir un elemento disuasorio eficaz.

Miran afirma que no hubo represalias cuando Trump impuso por primera vez sus aranceles, lo que considera un golpe contra aquellos economistas que sostenían que el arancel óptimo fracasaría. Pero, aunque es cierto que la respuesta europea fue moderada, China sí tomó medidas de represalia contra los aranceles del “Día de la Liberación”. Prometiendo igualar cualquier nuevo aumento arancelario por parte de Estados Unidos, el Ministerio de Comercio chino declaró: “China luchará hasta el final si la parte estadounidense se empeña en seguir por el camino equivocado”. Finalmente, Estados Unidos y China redujeron sus aranceles.

Irónicamente, la disposición de Miran a decir en voz alta lo que normalmente se calla garantiza prácticamente que otros, incluida la Unión Europea, optarán por tomar represalias si Estados Unidos persiste en su lógica de los aranceles óptimos. Una cosa es afirmar que se suben los aranceles por motivos de seguridad nacional o porque se quiere revitalizar la industria manufacturera nacional. Se trata de objetivos de política interior plausibles, aunque se pueda discrepar sobre la utilidad de los aranceles a la importación para alcanzarlos. Pero otra cosa muy distinta es afirmar, como hace Miran, que el objetivo es extraer rentas de monopolio de los países extranjeros manipulando sus términos de intercambio. Cuando eso se presenta tan claramente como objetivo, los demás responderán en consecuencia.

Yo fui uno de los que se opusieron a las represalias hace un año, porque creía que Trump era insensible al daño que unos aranceles elevados (tanto en el país como en el extranjero) causarían a la economía estadounidense. La lógica de las represalias solo funciona si los líderes políticos comprenden las consecuencias económicas de los aranceles elevados y se preocupan por los beneficios del comercio. La paradoja es que, al sustituir la ilógica de Trump por una lógica económica que ahora justifica plenamente las represalias de otros países, el argumento de Miran se socava a sí mismo.

Una política comercial basada en el argumento del arancel óptimo equivale a una afirmación descarada de poder económico diseñada para perjudicar a otros, incluidos aliados de larga data en Europa y Asia Oriental. Tal enfoque proporciona, en el mejor de los casos, beneficios a corto plazo a costa del poder blando y del liderazgo global. Además, es económicamente contraproducente e inevitablemente resultará en un efecto boomerang.

Dani Rodrik, catedrático de Economía Política Internacional en la Harvard Kennedy School, es expresidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Shared Prosperity in a Fractured World: A New Economics for the Middle Class, the Global Poor, and Our Climate (Princeton University Press, 2025). Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.