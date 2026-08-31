Comercio y servicios: las ventas volvieron a caer en el segundo trimestre

En este caso, la contracción interanual fue menor que la observada durante el primer trimestre, aunque el porcentaje de rubros en caída es el mayor desde finales de 2023.

Según el último reporte de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la actividad del sector se retrajo durante el segundo trimestre, profundizando la tendencia que viene arrastrando desde finales de 2024. Concretamente, entre abril y junio las ventas cayeron 0,6% con relación al mismo período del año pasado, luego de haber caído 1,1% interanual en el primer trimestre. En efecto, tras la desaceleración observada durante 2025, la actividad comercial encadena dos trimestres consecutivos de retroceso.

De acuerdo con los datos difundidos, el mal desempeño es bastante generalizado, dado que la mayor parte de los rubros relevados enfrentó una caída de sus ventas. En particular, destaca la caída del rubro hoteles (12,8%), cuidado personal (10%) y restaurantes y confiterías (8,2%). Estos rubros ya venían replegándose, pero no son los únicos que vienen acumulando un mal desempeño en lo que va del año. En ese sentido, los datos del segundo trimestre muestran una prolongación de la caída para los minimercados, los electrodomésticos, las ópticas y los rubros que nuclean a los muebles y los accesorios del hogar.

Sin embargo, la actualización de la información arroja un mal resultado para otros rubros que venían comportándose favorablemente en materia de ventas, como es el caso de vehículos, repuestos y combustible, y también el de informática. Estos casos “habían tenido una destacada performance en el primer trimestre”, pero actualmente se encuentran en terreno negativo. De hecho, advierte el reporte, “no se observaron rubros que hayan mostrado una reversión a terreno positivo”.

Índices de difusión

Para desentrañar mejor el comportamiento por rubros es útil analizar el desempeño del índice de difusión, que básicamente refleja el porcentaje de rubros con aumento de ventas con relación al total. A este respecto, durante el segundo trimestre este indicador se ubicó en torno al 25%, lo que implica que apenas un cuarto de los rubros relevados por la Cámara de Comercio se desempeñó favorablemente; dado que en total son 16 los sectores relevados, solo cuatro de ellos se encuentran actualmente en fase de expansión.

De hecho, este es el peor registro desde el cuarto trimestre de 2023, cuando el turismo de compras con Argentina venía golpeando fuertemente al sector. En ese momento, la brecha de precios entre Salto y Concordia era de tres dígitos (160% en noviembre de 2023), según el indicador de precios fronterizos elaborado por la Universidad Católica del Uruguay.

Algo similar se desprende al analizar el índice de difusión para las empresas, que sigue la misma lógica: muestra el porcentaje de las empresas que declaran aumento de ventas sobre el total. En este caso, los datos relevados para el segundo semestre señalan que casi el 70% de las empresas están enfrentando un panorama complejo.

Radiografía sectorial

Si se analiza el desempeño reciente del sector en función del tamaño de las empresas, los últimos datos indican un deterioro en casi todas las agrupaciones consideradas, con la excepción de las empresas grandes (cuyas ventas se expandieron apenas 0,6% interanual). Sobre esta dimensión, la información evidencia que la caída aumenta a medida que cae el tamaño de las empresas: las ventas de las microempresas cayeron 7,2%, las de las pequeñas, 5,9% y las de las medianas, 3,3%.

La Cámara de Comercio y Servicios también permite desagregar la información por tipo de productos, un criterio que marca un fuerte retroceso en la órbita de los servicios (cuyas ventas volvieron a caer casi un 6%). En la misma línea, las ventas de productos durables (como los electrodomésticos) cayeron 3,7%. En contraste, se observó un incremento en el caso de los productos semidurables (3,9%) y también en el de los bienes de inversión (3%).

Por último, el reporte también desagrega el comportamiento sectorial por regiones, que marca un deterioro bastante generalizado. En ese sentido, la caída más pronunciada se dio entre las empresas que operan en el litoral, cuyas ventas fueron más de un 10% menores que las de hace un año, aunque la merma de la actividad comercial también fue importante en el centro del país (-7%). En el caso de la capital las ventas se mantuvieron relativamente incambiadas, con una variación interanual de apenas -0,3%. En efecto, solo en el noreste del país las ventas del sector se expandieron frente al mismo período del año anterior (4,3%).