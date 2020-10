“Es una globalidad, tenemos una situación que no es particular de un liceo sino que se repite en varios: el protocolo sanitario exige una intensidad en la higiene que requiere personal auxiliar e insumos para poder limpiar, y no se están dando”, afirmó en diálogo con la diaria Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES).

Este martes los reclamos de varios núcleos sindicales desembocaron en dos medidas. Por un lado, el liceo 18 del Prado fue ocupado durante la mañana por los docentes que reclaman un refuerzo en el personal auxiliar y la entrega de los insumos necesarios para la limpieza. Por otro lado, los docentes del liceo 1 del Centro pararon por 24 horas en protesta por el incumplimiento del protocolo cuando se detectó un estudiante con covid-19.

Según informó Iglesias, la situación del liceo 18 se repite en varios centros. Cuando se retomó la presencialidad algunos liceos grandes decidieron clausurar algunas áreas para poder concentrar los esfuerzos de limpieza en determinadas zonas. En las últimas semanas, según dijo el sindicalista, el Consejo de Educación Secundaria (CES) decidió que se abrieran todos los espacios disponibles, pero no reforzó los insumos ni el personal de limpieza.

“Si extendemos el horario de cada turno, queda menos horario para limpiar entre la salida y la entrada de los estudiantes, por lo que se necesitarían más personas para hacer la tarea; además, se exige que todos los espacios estén habilitados y se pasa por encima de las comisiones de seguimiento que establece el propio protocolo acordado con el Codicen [Consejo Directivo Central], y esto genera la resistencia de los docentes”, explicó Iglesias. Con respecto al liceo 1, el representante sindical detalló que el lunes un estudiante dio positivo de covid-19, por lo que se debería haber dispuesto el cierre de la institución por 24 horas para la ventilación y desinfección, “pero se cerraron sólo dos de los tres turnos, porque desde el CES dieron la orden de que el nocturno trabajara”.

Recorte de horas

Los sindicatos docentes de enseñanza media denuncian “un recorte masivo y general de horas docentes”. Según detalló Iglesias, “hasta ahora lo que se está documentando es la reducción de las horas de coro y la reducción del cargo de POP [profesor orientador pedagógico], pero el CES reconoce que hay supresión de los cargos de POITE [profesor orientador en informática y tecnología educativa] en liceos nocturnos, y reconocen que hay un planteo de reducir las horas de coordinación y de reducir más de 100 grupos de propuesta 2006, pero hasta ahora esto no tiene una expresión desde el punto de vista formal”.

Iglesias opinó que esto se debe a que el CES intenta “dosificar esta información porque de alguna manera busca aislar cada conflicto, pero en realidad reconoce que por orden del Codicen se produce este recorte de horas docentes, que preocupa mucho porque no sólo va a generar desocupación, sino que también va a degradar de forma sustancial la calidad del estudio en educación media”.