La Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) ocupó esta mañana la sede central del Consejo de Educación Secundaria (CES) en la calle Rincón, luego de que las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el viernes no llegaran a buen puerto. Como consecuencia, el CES decidió suspender las elecciones de horas previstas para la jornada de este lunes y eso provocó que el gremio levantara la medida, según dijo a la diaria el vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz.

Slamovitz aseguró que en el correr de la tarde esperan recibir noticias de parte del CES sobre el resto de las jornadas de elección de horas, programadas para esta semana. Desde Fenapes entienden que proceder a elegir las horas es admitir la postura del CES sobre el recorte en cargos para 2021 y eso elimina toda posibilidad de negociación.

Tras las movilizaciones de la semana pasada, se llegó a un acuerdo para reunirse el viernes 13 en la Dirección Nacional de Trabajo con representantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Sin embargo, Fenapes denuncia que el Codicen “vació de contenido y de forma” esa reunión, porque mandó como representante a la secretaria general, con “nula posibilidad de negociación”, según denunció José Olivera, presidente de Fenapes, en un video difundido en Twitter.

El viernes, tras reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, hacíamos esta síntesis sobre el conflicto y la postura tomada por @RobertSilva1971

Según dijo Slamovitz, que ninguno de los cinco consejeros del Codicen se presentara a la reunión es “una falta de respeto a los trabajadores y a la ley de negociación colectiva. No hubo voluntad de negociación por parte de las autoridades. Fuimos el viernes a la reunión con dos planteos: por un lado, que se abra y se haga efectivo el espacio de negociación, y por otro lado, que se discuta por qué hay tantas horas de recorte en secundaria, sin ningún argumento pedagógico; pero no hubo ninguna posibilidad de negociación. Se hicieron varios cuartos intermedios a pedido de la representante del Codicen, pero no se resolvió nada”.

Una de las propuestas hechas por el Codicen fue reunirse este lunes con la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay (CSEU) porque hay temas que son transversales a todos los niveles educativos. Sin embargo, Fenapes no estuvo de acuerdo con esta reunión en tanto no se suspendiera la elección de horas. Como eso se efectivizó en la mañana del lunes, esperan una respuesta concreta del CES sobre las próximas jornadas para aceptar la reunión de la CSEU con el Codicen.